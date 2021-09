Αποτελεσματικά & Vegan: Μια σειρά απορρυπαντικών & καθαριστικών που σέβεται το περιβάλλον και τον χρόνο σου

Η προστασία του περιβάλλοντος είναι, πλέον, υπόθεση όλων μας και μάλιστα άκρως επιτακτική. Αποφάσισες λοιπόν κι εσύ να ανακυκλώνεις, έβγαλες από τη ζωή σου το πλαστικό καλαμάκι και χρησιμοποιείς λιγότερο ορυκτά καύσιμα. Είσαι πλέον έτοιμος να πας ένα βήμα παρακάτω και δεν ξέρεις πώς. Σε αυτό το αίνιγμα δίνει τη λύση η πολυβραβευμένη σειρά καθαριστικών κι απορρυπαντικών OceaniQ που θα βρείτε αποκλειστικά στα ΑΒ, που είναι 100% βιώσιμη, αποτελώντας έναν καινοτόμο τρόπο χρήσης και επαναχρησιμοποίησης των πλαστικών που υπάρχουν ήδη στον πλανήτη, προάγοντας την πράσινη οικονομία, την περιβαλλοντική κουλτούρα και το Eco Living.

Με έμπνευση από τις θάλασσες που αγκαλιάζουν και θρέφουν τη χώρα μας, το ΟceaniQ είναι ένα brand, που έχει φτιαχτεί με σκέψη και συνείδηση. Πώς; Μεριμνώντας έμπρακτα για την προστασία των θαλασσών και των ωκεανών, αλλά και για έναν υγιή και βιώσιμο υδροφόρο ορίζοντα. Ακολουθώντας τη λογική της κυκλικής οικονομίας, η σειρά, εκτός από εκπληκτικά αποτελεσματική, αξιοποιεί οικολογικές συσκευασίες με μπουκάλια που προέρχονται από 100% ανακυκλωμένα αλιευτικά δίχτυα, τα οποία έχουν ανασυρθεί από τις θάλασσες και τους ωκεανούς.

Αν αυτό σου ακούγεται μικρό ίσως να μην γνώριζες πως κάθε χρόνο από 5 ως 13 εκατομμύρια τόνοι πλαστικών διαρρέουν στο περιβάλλον, στις θάλασσες και στους ωκεανούς του πλανήτη μας. Περίπου το 10% αυτών προέρχεται από τη ναυτιλιακή βιομηχανία, δηλαδή από πεταμένα αλιευτικά δίχτυα, σχοινιά κλπ., λυμαίνοντας τα νερά και απειλώντας σημαντικά τη ζωή των θαλάσσιων οργανισμών και ζώων. Η πιο αποτελεσματική λύση στο μείζον αυτό πρόβλημα δεν είναι άλλη από την ανακύκλωσή τους που τους επιτρέπει να ζήσουν πολλές «ζωές» ως χρήσιμα και πλήρως ανακυκλώσιμα αντικείμενα. H αποκλειστική αυτή σειρά της ΑΒ έχει Vegan σύσταση, πιστοποιημένη από τη Vegan Society αλλά και απόλυτα αποτελεσματική καθαριστική δράση σε κάθε χώρο του σπιτιού, επιστρατεύοντας τη δύναμη της φύσης. Η σειρά, μάλιστα, έχει ήδη αποδείξει τη δύναμή της, έχοντας κατακτήσει τρία Silver Βραβεία ως Household Care Vegan Product of the Year στα Vegan Awards 2020, ως Green Home Product of the Year στα Green Awards 2020 αλλά ως βιώσιμη συσκευασία στα Packaging Awards 2021.

Η σειρά OceaniQ περιλαμβάνει ένα Υγρό Γενικού Καθαρισμού που ενδείκνυται για κάθε χώρο και επιφάνεια, από το ξύλινο πάτωμα μέχρι το μάρμαρο και τον γρανίτη. Για το μπάνιο, ιδανική επιλογή είναι το Υγρό Καθαρισμού Μπάνιου που αφαιρεί στο λεπτό άλατα και υπολείμματα σαπουνιού. Το εκπληκτικό Υγρό Πιάτων διαλύει τα λίπη και φροντίζει τα χέρια αφού περιέχει γλυκερίνη και βιταμίνες, ενώ το Υγρό Τζαμιών της σειράς είναι κατάλληλο για κάθε λεία και γυάλινη επιφάνεια. Τέλος, απολαύστε τη δύναμη της φύσης και στη ντουλάπα σας, δοκιμάζοντας το Υγρό Ρούχων OceaniQ που έχει καθαριστικούς παράγοντες φυτικής προέλευσης και είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό ενάντια στους λεκέδες ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες. Ολοκληρώστε την πλύση με το Μαλακτικό και το Υγρό Ρούχων που θα σας ξεσηκώσουν με το υπέροχο άρωμά τους και την απαλή τους σύνθεση, ιδανικά ακόμα και για τα βρεφικά και παιδικά ρούχα.

Η ΑΒ, της οποίας το DNA είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένο με την έννοια της βιωσιμότητας, δημιούργησε τη σειρά OceaniQ με αίσθημα ενσυναίσθησης, ευθύνης και αγάπης κάνοντας ένα ακόμα δυναμικό βήμα στην περιβαλλοντική της δραστηριότητα. Στο πλαίσιο αυτό, αλλά και της μεγάλης καμπάνιας της εταιρείας #allazoumesinithies, που στόχο έχει την ευαισθητοποίηση του κοινού σε περιβαλλοντικά θέματα και την αλλαγή στον τρόπο σκέψης στην καθημερινότητά του, η εταιρεία υλοποιεί πρωτοβουλίες προτείνοντας εναλλακτικές για να γίνουμε κι εμείς, ως καταναλωτές, πιο «ενεργειακά αποδοτικοί», να μειώσουμε τις περιβαλλοντικές μας επιπτώσεις και να επηρεάσουμε θετικά το οικολογικό αποτύπωμά μας στον πλανήτη. Άλλωστε, η φροντίδα του περιβάλλοντος ήταν και παραμένει ένας από τους βασικούς πυλώνες της κοινωνικής ευθύνης της εταιρείας, ενώ η προστασία του αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των αξιών και της φιλοσοφίας της.

Ανακάλυψε τώρα τα OceaniQ, φροντίζοντας το σπίτι σου και φροντίζοντας έμπρακτα και το περιβάλλον! Βρες ολόκληρη τη σειρά στα φυσικά καταστήματα της ΑΒ αλλά και το ΑΒ Eshop και χτίσε ένα καλύτερο μέλλον για όλους.