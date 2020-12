Αποκλεισμός της Ρωσίας από Ολυμπιακούς Αγώνες, Μουντιάλ - Για κρατικό ντόπινγκ

Την απόφαση να αποκλείσει για τα επόμενα δυο χρόνια την Ρωσία απ’ όλες τις μεγάλες διοργανώσεις πήρε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Αντιντόπινγκ, μετά την απόφαση του CAS. Αιτία του αποκλεισμού ήταν τα σκάνδαλα κρατικού ντόπινγκ που έπληξαν τη Ρωσία τα προηγούμενα χρόνια.

Η αρχική ποινή ήταν για τέσσερα χρόνια, όμως μετά την προσφυγή της Ρωσίας στο CAS η τιμωρία μειώθηκε κατά το ήμισυ.

BREAKING: Court of Arbitration for Sport has upheld the decision to ban Russia from international competition, BUT we understand sanction reduced from 4 to 2 years.

So the Russian flag, anthem colours etc will be absent from the Tokyo 2021 Games, Beijing 2022 & Qatar 22 World Cup pic.twitter.com/hu2NaNvs6K