Από τον πάγκο στη... φυλακή ο Ζόραν Μάμιτς και ο αδερφός του

Εβγαλε σχεδόν νευρικά τη φόρμα της Ντινάμο Ζάγκρεμπ, καθώς έβαλε για τα καλά στο μυαλό του ότι η θητεία του στον πάγκο της ολοκληρώθηκε. Αντί για τα ρούχα του, όμως, ο Ζόραν Μάμιτς θα φορέσει τη... στολή της φυλακής, καθώς το δικαστήριο της Κροατίας τον καταδίκασε τελεσίδικα σε φυλάκιση τεσσάρων ετών και οκτώ μηνών. Ο Κροάτης προπονητής κρίθηκε ένοχος για οικονομικές απάτες, στις οποίες περιλαμβάνονται φοροδιαφυγή και παρατυπίες σε μετεγγραφές παικτών όπως οι Λούκα Μόντριτς και Ντέγιαν Λόβρεν.

Δύο ημέρες πριν από τον επαναληπτικό των «16» του Europa League με την Τότεναμ του Ζοσέ Μουρίνιο, ο Μάμιτς υπέβαλε την παραίτησή του στη διοίκηση, η οποία όρισε ως αντικαταστάτη του τον βοηθό του και παλαίμαχο παίκτη της Ντινάμο, Νταμίρ Κρζναρ. Την καταδικαστική τιμωρία άκουσε και ο αδερφός του Μάμιτς, Ζντράβκο, πρώην ατζέντης και διευθυντής του συλλόγου, για φυλάκιση 6,5 ετών. Ωστόσο, αρνείται να παραδοθεί και παραμένει άφαντος στη Βοσνία...

