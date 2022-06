Γαλλικές εκλογές: Από ισοπαλία έως μικρό προβάδισμα στην αριστερή συμμαχία υπό τον Μελανσόν δείχνουν τα exit polls

Συγκεχυμένη είναι η εικόνα των exit polls για τις γαλλικές βοευλευτικές εκλογές, με κάποια γαλλικά μέσα να μιλούν για ισοπαλία (25,2%) και άλλα για μικρό προβάδισμα της αριστερής συμμαχίας υπό τον Μελανσόν (26,20% έναντι 25,8%). Αποτέλεσμα της συγκεχυμένης εικόνας είναι η μικρή διαφορά μεταξύ των δύο συνασπισμών, επιβεβαιώνοντας τις δημοσκοπήσεις, γεγονός που αποτελεί μεγάλο δείκτη δυσκολίας για ασφαλή πρόβλεψη.

Σύμφωνα με το exit poll της Ipsos, o αριστερός συνασπισμός και ο κεντρώος συνασπισμός συγκεντρώνουν αμφότεροι από 25,2, μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός France2.

Στην τρίτη θέση έρχεται το ακροδεξιό κόμμα της Μαρίν Λεπέν με 18,9%, ενώ την τέταρτη θέση φέρεται να καταλαμβάνουν οι Ρεπουμπλικανοί με 13,7%. Σύμφωνα με το ίδιο τηλεοπτικό δίκτυο, σε έδρες η παράταξη Μακρόν εμφανίζεται πρώτη, χωρίς ωστόσο να είναι βέβαιο πως θα έχει την πλειοψηφία.

