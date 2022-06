Απεργία Γάλλων διπλωματών για περικοπές και έλλειψη αναγνώρισης

Γάλλοι διπλωμάτες προχώρησαν σε απεργία την Πέμπτη για πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την έλλειψη αναγνώρισης, τα λιγότερα μέσα και τις μεταρρυθμίσεις που προώθησε ο Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, οι οποίες λένε ότι θα μπορούσαν να βλάψουν την παγκόσμια θέση της Γαλλίας

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, εκατοντάδες στελέχη του διπλωματικού προσωπικού στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων πρεσβευτών, συμμετείχαν στη δράση, την οποία είχαν προωθήσει νεαροί δημόσιοι υπάλληλοι του υπουργείου Εξωτερικών.

Πολλοί έκαναν ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να δείξουν την υποστήριξή τους, χρησιμοποιώντας το hashtag #Diplo2metier (επαγγελματίας διπλωμάτης).

1/📣🚧Like most colleagues of the 🇫🇷 Diplomatic service across the 🌍, I am on #strike 🎳 today in defense of a professional diplomacy with its specific skills (including but not limited to languages #huelga #greve).



Read👇🏽 or just ❤️&RT#diplo2metier https://t.co/Ta3XjkO5fR