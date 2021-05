Ισραήλ: Απάντηση με αεροπορικά χτυπήματα εναντίον στρατιωτικών στελεχών της Χαμάς

Με σειρά από αεροπορικά πλήγματα εναντίον στρατιωτικών διοικητών της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας απάντησε σήμερα το Ισραήλ μετά τη «βροχή» ρουκετών που εκτοξεύθηκαν εναντίον ισραηλινών πόλεων, μεταξύ αυτών και το Τελ Αβίβ.

Μετά από μια νύχτα που σημαδεύτηκε από ανταλλαγές πυρών, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα πως ολοκλήρωσε νέα ευρεία «σειρά επιδρομών», πλήττοντας ιδίως «κατοικίες που ανήκαν σε ανώτερα στελέχη της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς». Συγκεκριμένα οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ εξαπέλυσαν μια σειρά από συντονισμένα αεροπορικά χτυπήματα στην Πόλη της Γάζας και τη Χαν Γιουνίς σκοτώνοντας αρκετούς κορυφαίους διοικητές της στρατιωτικής ηγεσίας της Χαμάς.

IDF footage of the strike pic.twitter.com/DitRfgdwzP

Είχε μεσολαβήσει το χτύπημα με όλμο από τανκ από το οποίο ένας ισραηλινός έχασε τη ζωή του και δυο ακόμα άνθρωποι βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση.

Νωρίτερα είχαν χάσει τη ζωή τους ένας άνδρας και ένα κορίτσι στην πόλη Λοντ όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν χτυπήθηκε από ρουκέτα η οποία εκτοξεύθηκε από τη Λωρίδα της Γάζας, πιθανώς από την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς. Το κορίτσι, η ηλικία του οποίου δεν δημοσιοποιήθηκε, σκοτώθηκε ακαριαία, ενώ ο άνδρας περίπου σαράντα ετών κηρύχθηκε νεκρός στο νοσοκομείο όπου διακομίστηκε, σύμφωνα με την αστυνομία, η οποία δεν διευκρίνισε αν τα δύο θύματα ήταν γονιός και κόρη.

Intial reports say 2 seriously wounded in a rocket impact in Lod. pic.twitter.com/Vbd5EaK7QR