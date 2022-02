Αντιπολίτευση στη Λευκορωσία: Απειλείται η ανεξαρτησία μας από τα ρωσικά στρατεύματα

Λευκορωσία: Η ανεξαρτησία της Λευκορωσίας απειλείται από τα ρωσικά στρατεύματα που υπάρχουν στη χώρα, δηλώνει η αντιπολίτευση

Οι δεκάδες χιλιάδες Ρώσοι στρατιώτες που αναπτύχθηκαν στη Λευκορωσία για κοινές στρατιωτικές ασκήσεις, οι οποίες οι Δυτικοί φοβούνται ότι θα χρησιμεύσουν ως πρόσχημα για επίθεση στην Ουκρανία, αποτελούν επίσης απειλή για την ανεξαρτησία της Λευκορωσίας, σύμφωνα με την εξόριστη ηγέτιδα της λευκορωσικής αντιπολίτευσης Σβετλάνα Τιχανόφσκαγια.

Η Λευκορωσία πρέπει τώρα να αγωνιστεί για την "ανεξαρτησία της" και κατά της "δικτατορίας", είπε σε συνέντευξή της στο Γαλλικό Πρακτορείο η Τιχανόφσκαγια, που θεωρείται από τους Δυτικούς η πραγματική νικήτρια των προεδρικών εκλογών του Αυγούστου του 2020 έναντι του απερχόμενου αρχηγού του κράτους Αλεξάντερ Λουκασένκο.

Είπε επίσης ότι τρομοκρατείται με την ιδέα μήπως το δημοψήφισμα που διοργανώνεται την προσεχή Κυριακή για τις τροποποιήσεις του Συντάγματος στη Λευκορωσία επιτρέψει στον Αλεξάντρ Λουκασένκο να εγκρίνει την εγκατάσταση ρωσικών πυρηνικών όπλων σε αυτήν την πρώην σοβιετική δημοκρατία, που γειτονεύει με την Πολωνία και τις Βαλτικές χώρες.

Ο Λευκορώσος πρόεδρος, ο οποίος κατέστειλε με σιδερένια πυγμή το λαϊκό κίνημα διαμαρτυρίας ενάντια στην επανεκλογή του το 2020, θέλει να είναι "ευγνώμων" στο Κρεμλίνο που τότε τον στήριξε σε μεγάλο βαθμό, δηλώνει η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης.

"Δεν θέλουμε να είμαστε το παράρτημα μιας άλλης χώρας", είπε κατά τη διάρκεια επίσκεψής της στο Παρίσι. "Βλέπουμε την απειλή μιας αργής κατοχής της χώρας μας".

"Ο Λουκασένκο υποστηρίχθηκε από το Κρεμλίνο και τώρα θέλει να δείξει την πίστη του σε αυτό (...) δίνει εδάφη για στρατιωτικές ασκήσεις", πρόσθεσε η Σβετλάνα Τιχανόφσκαγια, η οποία υπολογίζει σε σχεδόν 30.000 άνδρες τη δύναμη του ρωσικού στρατού στη χώρα της.

Αλλά αυτό δεν είναι προς το συμφέρον της Λευκορωσίας, δηλώνει η Τιχανόφσκαγια. "Ο κόσμος δεν θέλει αυτά τα στρατεύματα στο έδαφός μας, δεν θέλει η χώρα να είναι μια εισβολέας στους Ουκρανούς αδελφούς μας", είπε.

Οι στρατιωτικές ασκήσεις έπρεπε να ολοκληρωθούν στις 20 Φεβρουαρίου, αλλά η Λευκορωσία ανακοίνωσε ότι θα συνεχιστούν επ' αόριστον.

Το Κίεβο, η πρωτεύουσα της Ουκρανίας, απέχει μόλις 150 χιλιόμετρα από τα σύνορα με τη Λευκορωσία.

Η Τιχανόφσκαγια προέτρεψε τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη να καταγγείλουν το δημοψήφισμα της 27ης Φεβρουαρίου.

"Μας δείχνει πού θέλει να πάει ο Λουκασένκο. Μπορεί να χρησιμοποιήσει το έδαφός μας για να (αναπτύξει εκεί) πυρηνικά όπλα, κάτι που θα αποτελέσει τεράστια απειλή για την Ευρώπη", τόνισε.

"Όλες οι χώρες πρέπει να αρνηθούν το αποτέλεσμα αυτού του δημοψηφίσματος, το οποίο δεν είναι νόμιμο. Αν κάτι συμβεί με ένα πυρηνικό όπλο, ο Λουκασένκο θα είναι υπεύθυνος", προειδοποιεί. "Θέλουμε να είμαστε μια ουδέτερη χώρα", επέμεινε, τονίζοντας ότι η παρουσία Ρώσων στρατιωτών δεν ήταν απαραίτητα εγγύηση ασφάλειας ούτε για τον Αλεξάντερ Λουκασένκο.

"Είναι αδύναμος και θα μπορούσε να πει ότι μια μέρα, όταν το Κρεμλίνο δεν θα τον χρειάζεται πια, θα τον ξεφορτωθεί".

