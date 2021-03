Αντί-Νavtex της Τουρκίας σε ελληνική άσκηση κοντά στη Ρόδο

Αντί-navtex εξέδωσε η Τουρκία ως απάντηση την ελληνική Navtex για άσκηση δυτικά του 28ου μεσημβρινού νότια και νοτιοδυτικά της Ροδου.

Συγκεκριμένα, η Τουρκία υποστηρίζει ότι σε αυτή την περιοχή η ευθύνη έκδοση της Navtex είναι δική της και επανέκδωσε παράνομη Navtex για την ελληνική άσκηση.

Την προηγούμενη εβδομάδα η Τουρκία είχε πράξει πάλι το ίδιο γα την Navtex που είχε εκδώσει η Ελλάδα για άσκηση του ρωσικού ναυτικού. Συγκεκριμένα είχε επανεκδώσει την ίδια ακριβώς NAVTEX από τον σταθμό της Αττάλειας λέγοντας ότι αφορά περιοχή ευθύνης της Τουρκίας.

H ελληνική Navtex

ZCZC QA17

300700 UTC MAR 21

STATHMOS IRAKLEIO AR.MIN 221/21

NOTIOANATOLIKO KRITIKO PELAGOS

AERONAFTIKES ASKISEIS

APO 010500 UTC EOS 010900 UTC APR 21

STIN PERIOCHI POY PERIKLEIETAI

APO TA STIGMATA:

34-40.00B 026-35.00A

34-40.00B 027-30.00A

34-10.00B 027-30.00A

34-10.00B 026-35.00A

AKYROSI MINYMATOS STIS 011000 UTC APR 21

NNNN

Η Τουρκική ΝAVTEX:

TURNHOS N/W : 0260/21 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 30-03-2021 19:28)

TURNHOS N/W : 0260/21

MEDITERRANEAN SEA

1. IRAKLEIO NAVTEX STATION MESSAGE HA17-221/21 TRANSMITTED COVERING A REGION IN TURKISH NAVTEX SERVICE AREA, RETRANSMITTED BY ANTALYA NAVTEX STATION FOR MARINERS’ SAFETY.

2. MILITARY EXERCISES, ON 01 APR 21 FROM 0500Z TO 0900Z IN AREA BOUNDED BY;

34 40.00 N - 026 35.00 E

34 40.00 N - 027 30.00 E

34 10.00 N - 027 30.00 E

34 10.00 N - 026 35.00 E

CAUTION ADVISED.

3. CANCEL THIS MESSAGE 011000Z APR 21.

Οι τουρκικές NAVTEX με ισχυρισμό περί υποχρέωσης αποστρατικοποίησης Λέσβου, Χίου Ψαρρών:

·TURNHOS N/W : 0259/21 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 30-03-2021 19:26)

TURNHOS N/W : 0259/21

AEGEAN SEA

1. LIMNOS NAVTEX STATION MESSAGE NUMBER LA45-51/21 PROMULGATED ON 30 MAR 21

IS A VIOLATION OF DEMILITARIZED STATUS OF LESVOS ISLAND SET BY THE 1923 LAUSANNE

PEACE TREATY.

3.CANCEL THIS MESSAGE 011200Z APR 21.

·TURNHOS N/W : 0255/21 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 30-03-2021 15:15)

TURNHOS N/W : 0255/21

AEGEAN SEA

1. LIMNOS NAVTEX STATION MESSAGE NUMBER LA44-50/21 PROMULGATED ON 29 MAR 21 IS A VIOLATION OF DEMILITARIZED STATUS OF PSARA AND CHIOS ISLAND SET BY THE 1923 LAUSANNE PEACE TREATY.

2. CANCEL THIS MESSAGE 311001Z MAR 21.

·TURNHOS N/W : 0249/21 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 29-03-2021 15:36)

TURNHOS N/W : 0249/21

AEGEAN SEA

1. LIMNOS NAVTEX STATION MESSAGE NUMBER LA42-48/21 PROMULGATED ON 26 MAR 21 IS A VIOLATION OF DEMILITARIZED STATUS OF CHIOS ISLAND SET BY THE 1923 LAUSANNE PEACE TREATY.

2. CANCEL THIS MESSAGE 311130Z MAR 21.