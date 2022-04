Οικονομικό Φόρουμ στους Δελφούς: Ανταγωνισμός στον κόσμο των ψηφιακών οικοσυστημάτων

O Francois Candelon, Global Director BCG Henderson Institute, Senior Partner and Managing Director, η Εύα Καϊλή, Αντιπρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, ο Francois-Xavier Lecercq, SVP Strategy and Business Management EMEA Applications, Oracle και ο Adam Cohen, Global Director for Policy, Google μίλησαν για τα ψηφιακά οικοσυστήματα. Τη συζήτηση συντόνισε ο καθηγητής Μιχάλης Ιακωβίδης, London Business School. Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 7ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών που πραγματοποιείται στους Δελφούς από 6-9 Απριλίου και τελεί υπό την αιγίδα της Α.Ε. Προέδρου της Δημοκρατίας κας. Κατερίνας Σακελλαροπούλου.



O κ. Cohen ξεκίνησε με το motο της Google: «Επικεντρωνόμαστε στον πελάτη/χρήστη και όλα τα άλλα ακολουθούν». Εξήγησε ότι όλα τα προγράμματα πλοήγησης και οι πλατφόρμες ξεκινούν πάντα από την προσπάθεια να εξυπηρετηθεί καλύτερα ο καταναλωτής. Έτσι σχεδιάζουν στην Google συστήματα λογισμικού ανοικτά για όλους, ανοικτά στον διεθνή ανταγωνισμό.



Η κα Καϊλή μίλησε για την ανάγκη που δημιουργήθηκε τα τελευταία χρόνια, δημιουργίας ενός θεσμικού, νομικού πλαισίου που να διασφαλίζει την ανοικτή πρόσβαση στα νέα ψηφιακά οικοσυστήματα. «Στην ΕΕ θέλουμε να πετύχουμε την ένταξη νέων παικτών στο νέο ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο για ανοικτή πρόσβαση χωρίς διαταραχές όπως αυτές που βιώσαμε την περίοδο της πανδημίας». Η ΕΕ προσπαθεί να μην υπάρχει ούτε υπερβολική γραφειοκρατία αλλά ούτε και υπερβολική εξουσία, αλλά πάντα να διασφαλίζεται η δημοκρατία και τα δικαιώματα των πολιτών. «Να ξέρουν οι πολίτες ότι το προϊόν που λαμβάνουν είναι ασφαλές και ελεγμένο». «Τις ρυθμίσεις τις έχουμε για να αποφύγουμε να αποκτήσουμε ένα ψηφιακό χάος».



Ο κ. Candelon τόνισε ότι οι μικρές εταιρίες πρέπει να κατανοήσουν ότι δεν έχουν επιλογή παρά να ακολουθήσουν τις επιταγές της νέας εποχής, αλλά με νομική ασφάλεια και βιωσιμότητα. Οι παραδοσιακές εταιρίες συνεπώς πρέπει να συνεργαστούν με την τεχνητή νοημοσύνη και να αλλάξουν την υπόστασή τους. «Ο μετασχηματισμός των παραδοσιακών εταιριών γίνεται με τη χρήση όσο το δυνατόν πιο απλουστευμένων τεχνολογιών και οι κυβερνήσεις μπορούν να παίξουν στον τομέα αυτό τον ρόλο του ενορχηστρωτή της αρχιτεκτονικής των νέων ψηφιακών οικοσυστημάτων. Σε ότι αφορά το οικοσύστημα metaverse είπε ότι το τοπίο είναι ακόμη θολό σε ότι αφορά στο ποιες θα είναι οι ανάγκες του στο μέλλον, αλλά ότι μέχρι στιγμής λειτουργεί ως ένας πολύ ανταγωνιστικός χώρος όπου κάθε εταιρία θέλει να επιβάλει το αφήγημά της.