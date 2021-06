Ανήσυχος ο Μέσι για το Κόπα Αμέρικα εν μέσω πανδημίας...

Από τη σπουδαία και ένδοξη καριέρα του λείπουν δύο πράγματα, το... εξής ένα. Ενα τρόπαιο με την Εθνική Αργεντινής, είτε πρόκειται (κυρίως) για ένα Μουντιάλ είτε για το Κόπα Αμέρικα. Ο Λιονέλ Μέσι έφτασε κοντά στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2014, χάνοντας στον τελικό από τη Γερμανία στην παράταση, ενώ έχει και τρεις αναποτελεσματικές παρουσίες σε τελικό της διοργάνωσης της Λατινικής Αμερικής. Για την ώρα, πάντως, ο σταρ της Μπαρτσελόνα έχει άλλες ανησυχίες, πριν από τη φετινή δεύτερη διοργάνωση.

Το Κόπα Αμέρικα του 2021 είχε ανατεθεί αρχικά σε Αργεντινή και Κολομβία. Η κατάσταση της πανδημίας στην πρώτη και ο κορονοϊός αλλά πολιτικές ταραχές στη δεύτερη οδήγησαν την Conmebol να προσφέρει το τουρνουά στη Βραζιλία. Ο «Λίο» δεν έχει πρόβλημα να διεκδικήσει τον τίτλο στη χώρα της μεγάλης αντιπάλου του. Αλλά, όπως εξήγησε λίγες ώρες πριν από την πρεμιέρα της «αλμπισελέστε» εναντίον της Χιλής - στην οποία σκόραρε με φάουλ τα ξημερώματα της Τρίτης (15/6), όμως η ομάδα του έμεινε στην ισοπαλία (1-1) -, εξέφρασε τις ανησυχίες του για την κατάσταση με τον κορονοϊό στη χώρα της «σελεσάο»...

Lionel Messi is desperate to win #CopaAmerica with Argentina. pic.twitter.com/W5SMivYssC