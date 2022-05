ΗΠΑ - Καναδάς: Ανεξάρτητη έκθεση κατηγορεί τη Ρωσία για διάπραξη γενοκτονίας στην Ουκρανία

AP Newsroom

Η πρώτη ανεξάρτητη έκθεση από δύο think tanks σε ΗΠΑ και Καναδά ισχυρίζεται ότι παρέχει αρκετά στοιχεία «για να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι η Μόσχα υποκινεί γενοκτονία και διαπράττει θηριωδίες με σκοπό να καταστρέψει τον ουκρανικό λαό».



Η νομική έκθεση, που υπογράφεται από περισσότερους από 30 κορυφαίους νομικούς μελετητές και ειδικούς στη γενοκτονία, κατηγορεί το ρωσικό κράτος για παραβίαση πολλών άρθρων της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τη Γενοκτονία.

Επίσης, προειδοποιεί ότι υπάρχει σοβαρός και επικείμενος κίνδυνος γενοκτονίας στην Ουκρανία, υποστηρίζοντας τις κατηγορίες με μια μακρά λίστα αποδεικτικών στοιχείων, όπως παραδείγματα μαζικών δολοφονιών αμάχων, αναγκαστικών απελάσεων και απανθρωπιστικής αντι-ουκρανικής ρητορικής που χρησιμοποιούν ανώτατοι Ρώσοι αξιωματούχοι.



Η έκθεση συντάχθηκε από το New Lines Institute for Strategy and Policy, ένα think tank με έδρα τις ΗΠΑ, και το Κέντρο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Raoul Wallenberg που έχει έδρα στον Καναδά, και πρόκειται να δημοσιευτεί την Παρασκευή, με τους συντάκτες της να στέλνουν αντίγραφα στα κοινοβούλια, κυβερνήσεις και διεθνείς οργανισμούς σε όλο τον κόσμο, όπως αποκαλύπτει το CNN.



«Συγκεντρώσαμε κορυφαίους νομικούς εμπειρογνώμονες από όλο τον κόσμο, οι οποίοι στη συνέχεια εξέτασαν όλα τα στοιχεία και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η Ρωσική Ομοσπονδία φέρει την ευθύνη για παραβιάσεις της Σύμβασης για τη Γενοκτονία στην Ουκρανία», δήλωσε στο CNN ο Aζίμ Ιμπραήμ του Ινστιτούτου New Lines. Ο Ιμπραήμ επισκέφθηκε την Ουκρανία τον Μάρτιο για να συγκεντρώσει στοιχεία για την έκθεση.



«Πρόκειται για μια πολύ ενδελεχή και λεπτομερή εξέταση εκτεταμένων αποδεικτικών στοιχείων», είπε. «Αυτό που έχουμε δει μέχρι στιγμής είναι ότι αυτός ο πόλεμος είναι γενοκτονικός στη φύση του, όσον αφορά τη γλώσσα που χρησιμοποιείται και τον τρόπο με τον οποίο εκτελείται. Αυτό είναι πολύ, πολύ σαφές».