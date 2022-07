Ανακαλύφθηκε εξωτική μαύρη τρύπα - «Βελόνα στ' άχυρα» την χαρακτηρίζουν οι επιστήμονες

Αστρονόμοι εντόπισαν σ' έναν πλανήτη που είναι γειτονικός στον Γαλαξία μας αυτό που αποκαλούν κοσμική «βελόνα στ' άχυρα», μια μαύρη τρύπα που δεν έχει μόνο κατηγοριοποιηθεί ως ανενεργή αλλά φαίνεται να γεννήθηκε χωρίς έκρηξη από θάνατο αστέρα.

Οι ερευνητές ανακοίνωσαν τη Δευτέρα ότι αυτή διαφέρει από όλες τις άλλες γνωστές μαύρες τρύπες στο ότι είναι "ήρεμη ακτίνων Χ" - δεν εκπέμπει δηλαδή ισχυρή ακτινοβολία ακτίνων Χ ενδεικτική της καταβρόχθισης του κοντινού υλικού με την ισχυρή βαρυτική της έλξη - και ότι δεν γεννήθηκε από μια αστρική έκρηξη που ονομάζεται σουπερνόβα. Οι μαύρες τρύπες είναι εξαιρετικά πυκνά αντικείμενα με βαρύτητα τόσο έντονη, από την οποία ούτε καν το φως μπορεί να διαφύγει.

