Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους που επέβαινε η Μάντσεστερ Σίτι

Σε αναγκαστική προσγείωση στη Λίβερπουλ προχώρησε ο πιλότος αεροσκάφους που μετέφερε την ομάδα της Μάντσεστερ Σίτι από τη Λισαβόνα με προορισμό το Μάντσεστερ, λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι πιλότοι, ύστερα από τρεις απόπειρες προσγείωσης στο αεροδρόμιο του Μάντσεστερ, αποφάσισαν να αποβιβαστούν στη Λίβερπουλ.

Ανάρτηση της ομάδας στο twitter, αναφέρεται στην ασφαλή προσγείωση του αεροσκάφους στη Λίβερπουλ.

We can confirm the plane transporting the first team home from Lisbon has landed safely in Liverpool, after high winds forced a diversion from Manchester.#ManCity