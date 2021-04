Αμερικανός ΥΠΑΜ: Χαιρέτισε τις διερευνητικές συνομιλίες μεταξύ Ελλάδας - Τουρκίας

Τις διπλωματικές εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο συζήτησε ο Αμερικανός υπουργός Εθνικής Άμυνας Λόιντ Τζέιμς Ώστιν με τον Τούρκο ομόλογο του Χουλουσί Ακάρ κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας. Παράλληλα, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ προέτρεψε για μια ακόμα φορά την Τουρκία να μην κρατήσει το ρωσικό αντιπυραυλικό αμυντικό σύστημα S-400.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του αμερικανικού Πενταγώνου, «οι δύο ηγέτες συζήτησαν τις θετικές διπλωματικές εξελίξεις και τις προσπάθειες μείωσης όλων των εντάσεων στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο υπουργός χαιρέτισε τις συνεχιζόμενες διερευνητικές συνομιλίες μεταξύ των συμμάχων στο ΝΑΤΟ, Τουρκίας και Ελλάδας, καθώς και τη δέσμευση των δύο κυβερνήσεων σε αυτήν τη διαδικασία».

Συνεχίζοντας, η ανακοίνωση αναφέρει ότι ο Λόιντ Τζέιμς Ώστιν υπογράμμισε τη δέσμευση στη διμερή αμυντική σχέση ΗΠΑ-Τουρκίας και στη συλλογική ασφάλεια στο ΝΑΤΟ, ενώ ευχαρίστησε τον Χουλουσί Ακάρ για τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Τουρκία στο πλαίσιο της Αποστολής Resolute Support στο Αφγανιστάν και της στήριξης στην εν εξελίξει ειρηνευτική διαδικασία που λαμβάνει χώρα στη περιοχή.

Επιπλέον, ο Αμερικανός υπουργός επεσήμανε τη συνεργασία μεταξύ των συμμάχων και εταίρων στη Μαύρη Θάλασσα, κάνοντας αναφορά στις πρόσφατες ασκήσεις που περιλάμβαναν τα (πλοία) USS Monterey και USS Thomas Hudner και μονάδες του τουρκικού ναυτικού.

Τέλος, οι δύο υπουργοί, σύμφωνα με την ανακοίνωση , συζήτησαν την αστάθεια στην ανατολική και νότια πτέρυγα του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένων των προκλήσεων που θέτει η Ρωσία, ενώ ο κ. Ώστιν σημείωσε ότι είναι σημαντικό να εργασθούν οι δύο πλευρές για την ενίσχυση της στρατιωτικής συνεργασίας ΗΠΑ-Τουρκίας.

I just got off the phone with Turkish Minister of National Defense Hulusi Akar. I thanked Turkey for its role in the Resolute Support Mission in Afghanistan, and for its coordination with USS Monterey and USS Thomas Hudner in recent exercises in the Black Sea. pic.twitter.com/LXmcrq0p2g