Ακάρ: Προβοκατόρικη η στάση της Ελλάδας - Κάποια νησιά πρέπει να αποστρατιωτικοποιηθούν

Προκλητικές δηλώσεις έκανε από την Αδριανούπολη, κοντά στον ποταμό Άρδα και στα ελληνοτουρκικά σύνορα, ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, Χουλουσί Ακάρ, ο οποίος βρέθηκε στην περιοχή με το στρατιωτικό επιτελείο, προκειμένου να επιθεωρήσει τα μέτρα ενόψει του ενδεχόμενου προσφυγικού/μεταναστευτικού κύματος από το Αφγανιστάν.

Ειδικότερα, ο Ακάρ κατηγόρησε την Ελλάδα για επεκτατική πολιτική και προβοκατόρικη συμπεριφορά, ενώ έθεσε εκ νέου θέμα αποστρατιωτικοποίησης των νησιών.

Turkish Defense Minister Akar during visit to Turkey-Greece border:



- We constantly face provocations, aggressive unlawful action from Greece

- Athens makes demands as if they are sole owner of Aegean sea, they are trying to arm islands

- Some islands should be demilitarised pic.twitter.com/2mzIIJpeBF