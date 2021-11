Αγορές: Από τον... «Μαύρο Οκτώβρη» σε νέα υψηλά

Καλοκαίρι του 2021, αναζητώντας μια δροσερή βραδιά μακριά από δείκτες, μετοχές και κρυπτονομίσματα, βρέθηκα στον Παλαιό Παντελεήμονα, ένα υπέροχο και γραφικότατο χωριό στους πρόποδες του Ολύμπου. Την ήρεμη εκείνη βραδιά ήρθε να ταράξει μια παρέα στο διπλανό τραπέζι. Η συζήτηση τους σε έντονο ύφος μου τράβηξε το ενδιαφέρον, καθώς η διαμάχη των δύο ζευγαριών ήταν εάν θα έπρεπε να επενδύσουν τα 60.000 ευρώ που διέθεταν σε μετοχές της Tesla ή σε κάποιο κρυπτονόμισμα. Θυμήθηκα τότε μια παλιά ρήση του Αντρέ Κοστολάνι, «συχνά πρέπει να κλείνεις τα μάτια στο χρηματιστήριο για να μπορείς να βλέπεις καλύτερα», και να ανοίγεις τα αυτιά σου, θα συμπλήρωνα.

Σαν χθες θυμάμαι το 1999, όπου σε κάθε τραπέζι άκουγες για μεγαλεπήβολα σχέδια ομίλων. Για ελληνικές εταιρείες που θα γίνονταν παγκόσμιοι ηγέτες, που θα πρωταγωνιστούσαν την επόμενη ημέρα! Την Enron, τη Worldcom και τόσες άλλες. Εκεί φυσικά έπρεπε να ανοίξουμε και τα αυτιά μας. Σήμερα η εικόνα είναι τελείως διαφορετική. Η νέα γενιά των επενδυτών υπάρχει είναι δίπλα μας και επενδύει, κερδοσκοπεί και αναζητεί την επόμενη Tesla, το επόμενο bitcoin που θα την κάνουν πλούσια!

Η ελληνική αγορά παραμένει στο περιθώριο, καθώς όπως ανέφερα και σε παλαιότερό μου άρθρο «Πως θα απογειωθεί το ελληνικό χρηματιστήριο», αυτό που λείπει από την αγορά δεν είναι τόσο η ρευστότητα, όσο η δυνατότητα να κερδοσκοπήσει ο επενδυτής. Η ρευστότητα υπάρχει και βρίσκει διεξόδους σε διαδυκτιακές πλατφόρμες. Το “κερασάκι στην τούρτα” βάζουν και οι νέες πανευρωπαϊκές οδηγίες περί επενδύσεων, όπου με απλά λόγια οι επενδυτές απαγορεύεται να κερδοσκοπούν μέσω χρηματιστηριακών εταιρειών αν δεν είναι οικονομολόγοι, αλλά επιτρέπεται να χρησιμοποιούν πλατφόρμες για να αγοράζουν ότι υπάρχει στον πλανήτη. Αυτό χρήζει ουσιαστικής συζήτησης για την επόμενη μέρα των χρηματιστηριακών εταιρειών, οι οποίες σε λίγο καιρό δε θα μπορούν να επιβιώσουν, καθώς οι πελάτες που δεν μπορούν να αγοράσουν μέσω αυτών να αναζητούν τις γνωστές εναλλακτικές λύσεις. Φθάσαμε στο σημείο όπου από το ένα άκρο της απόλυτης και ασύδοτης ελευθερίας να πλησιάζουμε σε εκείνο της απόλυτης απαγόρευσης!

Τόνιζα και θα τονίζω πάντοτε, ότι η δύναμη της Αμερικής προέρχεται σε μεγάλο βαθμό από τη Wall Street. Από τον «ναό του χρήματος», όπου το μηδέν μεταφράζεται σε δολάρια! Η δυνατότητα της δημιουργίας άπειρων δολαρίων στον «ναό» της Wall Street και το όνειρο που πουλάνε στους απανταχού κερδοσκόπους ανά τον πλανήτη. Σίγουρα δεν μπορούμε να γίνουμε Wall Street, αλλά ας προσπαθήσουμε τουλάχιστον να υιοθετήσουμε τους βασικούς κανόνες της λειτουργίας του μεγαλύτερου δημιουργού πλούτου στην ιστορία της ανθρωπότητας!

Καθώς πέρασε το καλοκαίρι και παρόλο που προσπάθησαν να δημιουργήσουν μια κρίση μέσα στον Οκτώβριο, που θεωρείται λόγω εποχικότητας και ο «μαύρος μήνας των αγορών», αυτό που συνέβη δεν μας εξέπληξε, αντιθέτως το είχαμε επισημάνει.

Είχαμε αναφέρει, ότι η Evergrande δεν έχει ουδεμία σχέση με την Lehman και θα αποτελέσει μια αφορμή για να γράψουν και οι δείκτες νέα υψηλά, κάτι που έγινε άμεσα! Μέχρι στιγμής όλες οι διαφαινόμενες κρίσεις αποτέλεσαν αφορμές για να γράψουν οι δείκτες νέα υψηλά. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι όλοι περιμένουν να καταρρεύσουν οι δείκτες γιατί υπάρχει ένα νέο, που το γνωρίζουμε όμως! Εκεί είναι η σημαντική διαφορά! Και φυσικά στην πεποίθηση ότι οι κεντρικές τράπεζες θα αγοράζουν απεριόριστα ότι κινείται ανά τον πλανήτη! Όλα αυτά και η κατάληξή τους θα αποτελέσουν αντικείμενο παγκόσμιας μελέτης τα επόμενα χρόνια και θα γράψουμε εκ νέου τα βιβλία των οικονομικών θεωριών.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν και οι μετοχές της Tesla, οι οποίες, όπως ανέφεραν σε προχθεσινό τους άρθρο οι FT, δεν ενδιαφέρονται αν τις μισείς! Αναλυτικότερα αναφέρουν, «Μπορεί να πιστεύεις ότι η θεαματική άνοδός τους, η οποία αυτή την εβδομάδα οδήγησε την κεφαλαιοποίηση της εταιρείας πάνω από το $1 τρισ., αποτελεί το τελευταίο σκίρτημα μιας ηλίθιας κουλτούρας trading με φανατικούς πιστού, η οποία αντιμετωπίζει τις προτιμώμενες μετοχές σαν κάρτες ανταμοιβής για τους πιστούς πελάτες, και σίγουρα έχεις ένα δίκιο. Αλλά δεν έχει σημασία. Eν κατακλείδι: οι αμφισβητίες βρίσκονται πλέον στο σημείο όπου είναι αναγκασμένοι να αγοράσουν». πηγή FT.

Πολλοί θα θυμάστε το short ου κ. Burry (από την ταινία «the big short») στη μετοχή της Tesla στα επίπεδα των 600-700 δολαρίων. Χαρακτηριστικά σε ένα tweet του ανέφερε, (και όχι μόνο για την εν λόγω μετοχή),«People always ask me what is going on the markets. It's simple. Greatest speculative bubble of all time in all things!»

Ο κ. Burry έκλεισε τη θέση του με μια σημαντική ζημία και πιθανότατα να ακολούθησε και την τάση και να βγήκε και αγοραστής στην μετοχή. Συνήθως έτσι γίνεται! Έτσι συνεχίζουν την άνοδο και τα νέα υψηλά δείκτες και μετοχές, καθώς οι χαμένοι του σορτ βγαίνουν αγοραστές αφού πείθονται για τη συνέχεια του παιχνιδιού και δεν θέλουν να μείνουν έξω από αυτό.

Το έναυσμα για την τελευταία ανοδική κίνηση των μετοχών της Tesla ήταν η είδηση ότι η Hertz σκοπεύει να αγοράσει 100.000 οχήματά της. Ακόμα και ο ιδρυτής της εταιρείας, ο Έλον Μασκ, χαρακτήρισε το ράλι περίεργο. Σε ένα tweet του ανέφερε ότι ακόμα δεν έχει υπογράψει τίποτε,«You’re welcome! If any of this is based on Hertz, I’d like to emphasize that no contract has been signed yet. Tesla has far more demand than production, therefore we will only sell cars to Hertz for the same margin as to consumers. Hertz deal has zero effect on our economics».

Με τη σημερινή της αποτίμηση, η Tesla αξίζει περισσότερο από τις εννιά μεγαλύτερες αυτοκινητοβιομηχανίες στον κόσμο ενώ πριν από μερικά χρόνια υπήρχε η εκτίμηση ότι θα χρεοκοπούσε!

Το ερώτημα που τίθεται είναι εάν η Tesla, και όχι μόνο, θα παραμείνει μια φούσκα που δεν έσκασε, καθώς διαθέτει όλα τα βασικά χαρακτηριστικά που εμφανίζονται στις φούσκες (η αποτίμηση υπερβαίνει κατά πολύ τη θεμελιώδη αξία, οι επενδυτές αγοράζουν αναμένοντας κέρδη λόγω της ανοδικής τάσης της μετοχής, ενώ η αύξηση της τιμής της μετοχής είναι ραγδαία τα τελευταία δύο χρόνια).

Γύρισα για λίγο πίσω τον χρόνο. Στο χρονοντούλαπο της ιστορίας βρήκα ένα διάγραμμα μιας παλαιάς αγαπημένης των επενδυτών.

Η πορεία της μετοχής της Tesla

Προσπαθώ να βρω κοινά σημεία, στα διαγράμματα, στις μετρήσεις, στα κύματα κ.ο.κ. Η τεχνική ανάλυση οδηγεί στη λήψη αποφάσεων από τους επενδυτές, καθώς επιβεβαιώνει τις προσδοκίες τους, ενώ σε συνδυασμό με τα θεμελιώδη των εταιρειών αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο προς αποφυγή δυσάρεστων εκπλήξεων.

Δεν είμαι και ο μοναδικός, πολλοί αναλυτές και επενδυτές περιμένουν την ημέρα που θα φανεί μια πιθανή κορυφή για να πουλήσουν και να κερδοσκοπήσουν προς την αντίθετη κατεύθυνση. Πολλοί θα καταστραφούν οικονομικά είτε ακολουθήσουν τη μία είτε την άλλη κατεύθυνση. Άλλοι θα είναι πιο τυχεροί!

Σίγουρα διακρίνουμε πολλά σημάδια που μπορούν να συνεισφέρουν προς την κάθε κατεύθυνση είτε αυτή θα είναι ανοδική είτε καθοδική. Αυτό ισχύει σε συνθήκες μιας αποτελεσματικής αγοράς! Συμπερασματικά, και εφόσον η νομισματική πολιτική παραμένει υποστηρικτική, το μόνο σίγουρο είναι ότι η πίεση που θα ασκείται σε μικρούς και μεγάλους επενδυτές να πάρουν μέρος στο «μεγαλύτερο πάρτι» όλων των εποχών στον πλανήτη, θα μεγαλώνει. Ο μουντζούρης θα συνεχίσει να αλλάζει χέρια!



