Αφγανιστάν: Τρεις νεκροί από πυρά των Tαλιμπάν σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και πάνω από δέκα τραυματίστηκαν όταν Ταλιμπάν άνοιξαν πυρ κατά του πλήθους κατά την διάρκεια εκδήλωσης διαμαρτυρίας στην πόλη Τζαλαλαμπάντ, σύμφωνα με το Reuters. Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν ότι οι Ταλιμπάν άνοιξαν πυρ όταν κάτοικοι προσπάθησαν να υψώσουν την σημαία του Αφγανιστάν σε πλατεία της πόλης, που βρίσκεται περί τα 150 χιλιόμετρα ανατολικά της Καμπούλ.

Παρά το γεγονός ότι οι Ταλιμπάν έφτασαν στην Καμπούλ σχεδόν αμαχητί, εκατοντάδες πολιτών διαδήλωσαν σήμερα στην πέμπτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας Τζαλάλαμπαντ, την ώρα που δυνάμεις πιστές στον πρώην αντιπρόεδρο του Αφγανιστάν, Αμρούλα Σάλεχ, ενεπλάκησαν σε συγκρούσεις με σχηματισμούς των ισλαμιστών στην Παντσίρ.

Εκατοντάδες άνθρωποι στην πόλη Τζαλαλαμπάντ του Αφγανιστάν βγήκαν στους δρόμους την Τετάρτη ζητώντας την επανεγκατάσταση της εθνικής σημαίας του Αφγανιστάν στα τοπικά γραφεία αντί αυτής των Ταλιμπάν. Σύμφωνα με την εφημερίδα India Today και τον ρεπόρτερ του NBC, Ρίτσαρντ Ένγκελ οι μαχητές των Ταλιμπάν άνοιξαν πυρ εναντίον των διαδηλωτών, ξυλοκοπώντας παράλληλα μερικούς δημοσιογράφους που κάλυπταν τη διαδήλωση.

Afghans demonstrate in Jalalabad in support of keeping Afghan flag (instead of white Taliban flag). Local media report Taliban fires on them, killing 2 and injured others. pic.twitter.com/mNYBUlumZ5 — Richard Engel (@RichardEngel) August 18, 2021

Σε βίντεο που μοιράστηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκατοντάδες άνθρωποι φαίνονταν να κάνουν πορεία με τη σημαία του Αφγανιστάν.

Residents in Jalalabad took down the Taliban flag and replaced it with red, black and green flag. pic.twitter.com/AEQA8gjG3u — BILAL SARWARY (@bsarwary) August 18, 2021

Taliban soldiers did fire to disperse the crowds in Jalalabad city. There are repairs or injuries. pic.twitter.com/8ABTmuaind — BILAL SARWARY (@bsarwary) August 18, 2021

Την ίδια στιγμή, δυνάμεις πιστές στον πρώην αντιπρόεδρο του Αφγανιστάν, τον Αμρούλα Σάλεχ, ενεπλάκησαν σε συγκρούσεις με σχηματισμούς των Ταλιμπάν στην Παντσίρ, βόρεια της Καμπούλ, τη μοναδική περιοχή που δεν έχει πέσει στα χέρια των ισλαμιστών ανταρτών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του, οι δυνάμεις του κ. Σάλεχ ανέκτησαν την περιοχή Τσαρικάρ, στην επαρχία Παρουάν. Οδός στρατηγικής σημασίας διέρχεται από την Τσαρικάρ και τη σήραγγα Σαλάνγκ, που συνδέει την Καμπούλ με τη Μαζάρ-ι-Σαρίφ, τη μεγαλύτερη πόλη του βόρειου Αφγανιστάν.

Αφγανική στρατιωτική πηγή ανέφερε ότι ο Άμπντουλ Ρασίντ Ντόστουμ, διαβόητος αφγανός πολέμαρχος, ανέπτυξε 10.000 μαχητές του στην Παντσίρ η οποία ουδέποτε έπεσε στα χέρια των Ταλιμπάν κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου, τη δεκαετία του 1990· δεν είχε πέσει ούτε στα χέρια των σοβιετικών στρατευμάτων την προηγούμενη δεκαετία.

Ο πρώην αντιπρόεδρος και πρώην επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών υπόσχεται ότι δεν θα παραδοθεί και χθες αυτοανακηρύχθηκε νόμιμος πρόεδρος, αφού ο αρχηγός του κράτους, ο Άσραφ Γάνι, έφυγε από τη χώρα την Κυριακή.