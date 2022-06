Αφγανιστάν: Επίθεση σε υπαίθρια αγορά - 2 θάνατοι και 28 τραυματίες

Η αποστολή του ΟΗΕ στο Αφγανιστάν (UNAMA) ανέφερε ότι πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν σε μια επίθεση που πραγματοποιήθηκε σήμερα σε πολυσύχναστη υπαίθρια αγορά της επαρχίας Ναγκαχάρ στο ανατολικό Αφγανιστάν, παρότι αξιωματούχοι των Ταλιμπάν είπαν ότι μπορούν να επιβεβαιώσουν ότι υπάρχουν μόνο 10 τραυματίες.

"Η UNAMA καταδικάζει την επίθεση σήμερα το πρωί σε μια κατάμεστη αγορά στην επαρχία Ναγκαχάρ, που προκάλεσε τον θάνατο και τον τραυματισμό δεκάδων ανθρώπων--ανάμεσά τους και κάποια παιδιά", ανέφερε στον λογαριασμό της στο Twitter η UNAMA.

IED explosion in Nangarhar leaves 2 dead, 28 wounded https://t.co/15gUG4FAb6



UNAMA condemns this morning’s attack in a crowded bazaar in Nangarhar province which killed and wounded number of civilians, including some children.#ArianaNews #Nangarhar #Blast #Civilians pic.twitter.com/Hpd8UHwPAg