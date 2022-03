Ουκρανία: Αδιέξοδο για τη διαφυγή αμάχων στη Μαριούπολη - Πρώτο ταξίδι Μπάιντεν και νέες κυρώσεις

Συνεχίζονται για 28η ημέρα οι πολεμικές συρράξεις στην Ουκρανία, την ώρα που δεν έχει επιτευχθεί ακόμα συμφωνία για την διαφυγή των αμάχων στη Μαριούπολη. Συγκεκριμένα, οι Ρώσοι συνεχίζουν να βομβαρδίζουν τις κύριες πόλεις της χώρας, ενώ συνεχίζονται οι μάχες, από το Χάρκοβο στα βορειοανατολικά ως τη Μαριούπολη στα νοτιοανατολικά.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση του Υπουργείου Άμυνας της Βρετανίας, τα ρωσικά στρατεύματα κινούνται από το βορρά και το νότο για να «περικλείσουν τις ουκρανικές δυνάμεις στα ανατολικά της χώρας». Τα στρατεύματα προχωρούν από το Χάρκοβο και τη Μαριούπολη. Παράλληλα, οι μάχες στο βορρά - με στόχο την κατάληψη της πρωτεύουσας Κιέβου - παραμένουν «σε μεγάλο βαθμό στάσιμες», αναφέρει το υπουργείο.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 23 March 2022



