ΑΒ Βασιλόπουλος: Πώς κάνει τη διαφορά στον κλάδο των σούπερ μάρκετ;

Μία θέση στη λίστα των «Most Admired Companies in Greece» και 2 βραβεία στους «Πρωταγωνιστές της Ελληνικής Οικονομίας» για την ΑΒ Βασιλόπουλος. Τρεις «αξιοθαύμαστες» και «χρυσές» διακρίσεις που αντανακλούν τον σκοπό της ΑΒ να δίνει καθημερινά τον καλύτερό της εαυτό για να κάνει τη διαφορά στις ζωές των ανθρώπων και να στηρίζει σταθερά την κοινωνία και την οικονομία της χώρας.

Πιο αναλυτικά, η ΑΒ Βασιλόπουλος κατέκτησε την 6η θέση ανάμεσα στις 20 πιο αξιοθαύμαστες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, στην έρευνα «Most Admired Companies in Greece». Kαι είναι η 7η συνεχής χρονιά κατά την οποία η ΑΒ βρίσκεται στο ΤΟP20 της μεγαλύτερης έρευνας για την εταιρική φήμη, που διοργανώνει το FORTUNE στην Ελλάδα σε συνεργασία με την KPMG.

Φέτος, σε μία ιδιαίτερη χρονιά, ο θεσμός με motto τη φράση “GREATNESS IS IN THE DETAILS”, υπογράμμισε όλα όσα μας δίδαξε η πανδημία. Την αλλαγή, την πρόκληση και την εξέλιξη. Ανέδειξε αξιοθαύμαστες επιχειρήσεις που βρέθηκαν στο πλευρό της κοινωνίας και των συνανθρώπων μας. Όπως η ΑΒ Βασιλόπουλος που έδωσε έμπρακτα το «παρών» με πράξεις φροντίδας, λύσεις, επιλογές και νέες ιδέες. Με δράσεις που έκαναν τη διαφορά στις ζωές των πελατών, των εργαζομένων της αλλά και της κοινωνίας ευρύτερα. Πάντα με ευθύνη και συνέπεια. Και με θετικό αντίκτυπο στην ελληνική οικονομία.

Κάτι που αναγνωρίζεται και μέσα από τη βράβευση της αλυσίδας στους «Πρωταγωνιστές της Ελληνικής Οικονομίας», τη διοργάνωση που αναδεικνύει τους άριστους της πραγματικής οικονομίας.

Η ΑΒ Βασιλόπουλος, αναδείχθηκε ως «χρυσή πρωταγωνίστρια» στον κλάδο των σούπερ μάρκετ, έναν από τους βασικότερους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, κατακτώντας βραβείο στην κατηγορία «Πρωταγωνιστές Κλάδων Δεκαετίας (2010-2020)». Ταυτόχρονα, διακρίθηκε και με το βραβείο Solidarity Excellence για την προσήλωσή της στην αξία της ανθρώπινης ζωής, με την αλληλεγγύη που επέδειξε έμπρακτα απέναντι στην κοινωνία κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΒ Βασιλόπουλος, Βασίλης Σταύρου, δήλωσε: «Οι τρεις αυτές σημαντικές διακρίσεις, μας γεμίζουν υπερηφάνεια και δύναμη. Δύναμη να συνεχίσουμε να γράφουμε τη δική μας ιστορία. Να συνεχίσουμε να ανεβάζουμε τον πήχη καθημερινά σε ό,τι κάνουμε. Να δημιουργούμε αξία προς όφελος της ελληνικής οικονομίας, της εθνικής ανάπτυξης και της απασχόλησης. Να προσαρμοζόμαστε, να μαθαίνουμε και να γινόμαστε κάθε μέρα καλύτεροι. Πάντα με τον Άνθρωπο στο επίκεντρο. Τους πελάτες μας, τους περισσότερους από 15.000 ανθρώπους μας, τους συνεργάτες, τους προμηθευτές και την κοινωνία στην οποία δραστηριοποιούμαστε.»

Σχετικά με τη λίστα FORTUNE Most Admired Companies in Greece

Για την κατάρτιση της λίστας πραγματοποιήθηκε έρευνα σε συνεργασία µε τη διεθνή εταιρεία παροχής ελεγκτικών, φορολογικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών KPMG. Για την υλοποίηση της πρώτης φάσης επιλέχθηκαν 387 εταιρείες. Πάνω από 1.700 κορυφαία στελέχη των εταιρειών (CEOs, CFOs, COOs, γενικοί διευθυντές, marketing managers, εμπορικοί διευθυντές, HR directors, sales directors και corporate communication managers) συμμετείχαν στην έρευνα, επιλέγοντας τις καλύτερες εταιρείες του κλάδου τους µε γνώμονα τα εννέα κριτήρια του Fortune (Καινοτομία, Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Διαχείριση Εταιρικών Πόρων, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, Χαρακτηριστικά – Ποιότητα Διοίκησης, Οικονομική Ευρωστία, Μακροπρόθεσμη Επενδυτική Αξία, Ποιότητα Προσφερόμενων Προϊόντων και Υπηρεσιών, Εξωστρέφεια/Ανταγωνιστικότητα). Το 20% των «top scorers» από κάθε κλάδο και το 50% των εταιρειών που πέρυσι είχαν ανακηρυχθεί ως οι πρώτες ανά κλάδο δημιούργησαν την τελική βάση των εταιρειών για τη β’ φάση της έρευνας. Στη συνέχεια, καταρτίστηκε λίστα µε τις εταιρείες αυτές και κλήθηκαν εκ νέου τα στελέχη των 370 εταιρειών να επιλέξουν το Top 20 των καλύτερων εταιρειών στην Ελλάδα, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τα εννέα κριτήρια.

Σχετικά με τα βραβεία «Πρωταγωνιστές της Ελληνικής Οικονομίας»

Για έκτη φορά η Direction Business Network διοργάνωσε τα βραβεία – θεσμός στο ελληνικό επιχειρείν. Ένας θεσμός που επιβραβεύει τις επιχειρήσεις εκείνες που πρωταγωνιστούν, ανοίγοντας δρόμους και στηρίζοντας έμπρακτα την ελληνική οικονομία. Η διοργάνωση αυτή αποτελεί συνέχεια της ετήσιας επιχειρηματικής έκδοσης “Οι Ισχυροί της Ελληνικής Οικονομίας” και τα βραβεία που απονέμονται προκύπτουν από τα επίσημα στοιχεία δημοσιευμένων ισολογισμών και τη γενική εικόνα και εκτίμηση της αγοράς για την πορεία των επιχειρήσεων στη χώρα μας. Οι Άριστοι της πραγματικής οικονομίας αναδεικνύονται στην επίσημη τελετή απονομής, η οποία στηρίζεται από σημαντικές επιχειρήσεις διαφόρων κλάδων και αποτυπώνεται σε αναμνηστική πολυτελή έκδοση με τον ίδιο τίτλο.

Σχετικά με την ΑΒ Βασιλόπουλος

Στην ΑΒ Βασιλόπουλος έχουμε επάξια κατακτήσει μια θέση στο τραπέζι κάθε ελληνικού νοικοκυριού, μέσα από την αδιαπραγμάτευτη ποιότητά μας, τη μοναδική μας εξυπηρέτηση και την ξεχωριστή ποικιλία μας. Με οδηγό το σκοπό μας να δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό για να κάνουμε τη διαφορά στις ζωές των ανθρώπων, είμαστε πάντα δίπλα στους 2,2 εκατομμύρια πελάτες μας με θάρρος, ακεραιότητα, ομαδικότητα, φροντίδα και χιούμορ. Πάντα δίπλα σε κάθε γειτονιά της Ελλάδας, εκεί όπου χτυπάει η καρδιά μας μέσα από το δίκτυό μας που ξεπερνάει τα 500 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Εκεί όπου οι άνθρωποί μας γίνονται οι δικοί σας άνθρωποι, έτοιμοι να σας εξυπηρετήσουν με χαρά και μεράκι και να προσφέρουν μια μοναδική αγοραστική εμπειρία σε όλους και σε καθέναν ξεχωριστά.