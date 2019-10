Πέτερ Χάντκε - Όλγκα Τοκάρτσουκ: Οι δύο νικητές του Νόμπελ Λογοτεχνίας

Η Σουηδική Ακαδημία ανακοίνωσε τον νικητή όχι μόνο του φετινού αλλά και του περσινού βραβείου Νόμπελ Λογοτεχνίας, το οποίο είχε ματαιωθεί λόγω ενός σεξουαλικού σκανδάλου με πρωταγωνιστή τον Γάλλο Ζαν - Κλοντ Αρνό, φωτογράφο και σύζυγο της ποιήτριας και πρώην μέλους της Ακαδημίας Καταρίνα Φρόστενσον.

Σημειώνεται ότι τον Νοέμβριο του 2017 τουλάχιστον 18 γυναίκες τον κατηγόρησαν στο πλαίσιο της γιγάντωσης του κινήματος #MeToo για σεξουαλική παρενόχληση, ενώ τον Οκτώβριο του 2018 καταδικάστηκε τελικά σε διετή κάθειρξη με την κατηγορία του βιασμού. Το συγκεκριμένο σκάνδαλο έχει προκαλέσει εκκλήσεις για μεγαλύτερη διαφάνεια στον θεσμό.

BREAKING NEWS:

The Nobel Prize in Literature for 2018 is awarded to the Polish author Olga Tokarczuk. The Nobel Prize in Literature for 2019 is awarded to the Austrian author Peter Handke.#NobelPrize pic.twitter.com/CeKNz1oTSB