Κίνα: 21 ανθρακωρύχοι εγκωβίστηκαν μετά από ατύχημα σε ορυχείο - Oκτώ διασώθηκαν

Οκτώ ανθρακωρύχοι διασώθηκαν και 21 παραμένουν εγκλωβισμένοι σε ένα ανθρακωρυχείο που πλημμύρισε στην αυτόνομη περιοχή των Ουιγούρων του Σιντζιάνγκ της βορειοδυτικής Κίνας, όπως ανέφερε σήμερα η κρατική εφημερίδα China Daily, επικαλούμενη τοπικές αρχές.

8 people have been rescued and 21 still trapped after a coal mine was flooded Saturday in northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region, local authorities said Sunday. The accident occurred around 6:10 p.m. Saturday. Rescue work is currently underway. https://t.co/tMIdQ9bKD9 pic.twitter.com/zAEkWoKYbN — China News 中国新闻网 (@Echinanews) April 11, 2021

Το ατύχημα συνέβη το βράδυ του Σαββάτου όταν 29 ανθρακωρύχοι εργάζονταν στο ορυχείο στην κομητεία Χουτούμπι, στον αυτόνομη περιφέρεια Τσανγκτζι Χούι, τονίζει το δημοσίευμα.

#LATEST on #Xinjiang coal mine accident:



- 21 miners still trapped

- 12 workers' location confirmed, nine have yet to be located

- Rescue underway: air supply provided and efforts to draw water out of the mine



more: https://t.co/ZGrruRoIMM pic.twitter.com/11u5d8PJOx — CGTN (@CGTNOfficial) April 11, 2021

Οι επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη, ανέφερε η εφημερίδα.