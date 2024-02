Υεμένη: Ελληνόκτητο πλοίο με σημαία Ν. Μάρσαλ έγινε στόχος νοτιοδυτικά του Άντεν

Η εταιρεία Ambrey για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας ανακοίνωσε πως ελληνόκτητο φορτηγό πλοίο με σημαία των Νησιών Μάρσαλ στοχοθετήθηκε ενώ βρισκόταν σε απόσταση περίπου 53 ναυτικών μιλίων νοτιοδυτικά του Άντεν της Υεμένης και έπλεε προς νότο.

Ambrey says Marshall islands-flagged, Greek-owned, bulk carrier was targeted while transiting the maritime security transit corridor southbound approximately 53nm southwest of Yemen's Aden- advisory note.