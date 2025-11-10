Κίνα: Αναστέλλονται για ένα χρόνο τα λιμενικά τέλη για πλοία που σχετίζονται με τις ΗΠΑ

Η Κίνα προχώρησε τη Δευτέρα στην αναστολή επιβολής των λιμενικών τελών για τα πλοία που συνδέονται με τις ΗΠΑ, με διάρκεια ενός έτους, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Μεταφορών της ασιατικής χώρας.

Το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων (AFP) σημείωσε πως η εξέλιξη έρχεται ως σημάδια αποκλιμάκωσης του εμπορικού πολέμου μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου, στον απόηχο της συνάντησης που είχαν προ ημερών στη Νότια Κορέα οι πρόεδροι τους, Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζίπινγκ.

Η αμερικανική ναυπηγική βιομηχανία ήταν κυρίαρχη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά σταδιακά έχει υποχωρήσει και σήμερα αντιπροσωπεύει μόλις το 0,1% της παγκόσμιας παραγωγής.

Ο τομέας κυριαρχείται πλέον από την Ασία, με την Κίνα να κατασκευάζει σχεδόν το ήμισυ όλων των πλοίων που ναυπηγούνται, μπροστά από τη Νότια Κορέα και την Ιαπωνία.

Ξεχωριστά, το Πεκίνο δήλωσε ότι θα αναστείλει τις κυρώσεις κατά των αμερικανικών θυγατρικών της Hanwha Ocean, μιας από τις μεγαλύτερες ναυπηγικές εταιρείες της Νότιας Κορέας.

Η αναστολή των μέτρων κατά της Hanwha για ένα έτος, με ισχύ από τις 10 Νοεμβρίου, συνδέεται με την παύση από τις ΗΠΑ των λιμενικών τελών που επέβαλλαν στα πλοία που κατασκευάζονται και λειτουργούν από την Κίνα.

Η Κίνα είχε επιβάλει κυρώσεις σε πέντε αμερικανικές θυγατρικές της Hanwha τον Οκτώβριο, κατηγορώντας τις ότι υποστήριξαν την έρευνα «Section 301» της αμερικανικής κυβέρνησης, η οποία έκρινε παράλογη την κυριαρχία του Πεκίνου στη ναυπηγική βιομηχανία.