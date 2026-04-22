Την καταβολή αποζημίωσης στις ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες θαλάσσιων ενδομεταφορών, ίση με την αξία των εκπτώσεων που εφαρμόζονται, λόγω των επιβαλλόμενων σε αυτές υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας, προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης το οποίο εισάγεται την Πέμπτη στην ολομέλεια.



Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, «θεσπίζονται μέτρα για την αντιμετώπιση της αύξησης στα λειτουργικά κόστη των ακτοπλοϊκών επιχειρήσεων, λόγω της συνεχιζόμενης αστάθειας στη Μέση Ανατολή. Η κρίση στην περιοχή επηρεάζει άμεσα τις τιμές των καυσίμων, επιβαρύνοντας δυσανάλογα τις ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες θαλάσσιων ενδομεταφορών.

Σε ένα περιβάλλον αυξημένων διεθνών πιέσεων, επιδιώκεται η ενίσχυση των ακτοπλοϊκών εταιρειών, μέσω της αντιστάθμισης των υποχρεωτικά παρεχόμενων από πλευράς τους, κοινωνικών εκπτώσεων. Η ρύθμιση διασφαλίζει ότι το κόστος της κοινωνικής πολιτικής του κράτους, δεν θα μετακυλίεται στις εταιρείες ή στους υπόλοιπους επιβάτες, αλλά θα καλύπτεται από τον κρατικό Προϋπολογισμό, αρχής γενομένης από 1ης.3.2026. Η προβλεπόμενη αποζημίωση θα συμβάλει στη συγκράτηση αναμενόμενων αυξήσεων στις τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων με οφέλη για το σύνολο των επιβατών».

Με την τροπολογία τροποποιείται το άρθρο 625 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας περί αρμοδιότητας για την έκδοση διαταγής πληρωμής, προκειμένου να περιβάλλεται με την απαραίτητη σαφήνεια η διαδικασία ορισμού του αρμόδιου δικηγόρου από τη γραμματεία του δικαστηρίου.

Ο αρμόδιος δικηγόρος ορίζεται από τη γραμματεία του δικαστηρίου στο οποίο δωσιδικεί η διαφορά, από κατάλογο που καταρτίζει και διαβιβάζει στη γραμματεία του δικαστηρίου, πριν από την έναρξη κάθε δικαστικού έτους, ο οικείος δικηγορικός σύλλογος. Για την επιλογή του αρμόδιου δικηγόρου, ο γραμματέας του δικαστηρίου τηρεί τη σειρά του καταλόγου του δικηγορικού συλλόγου. Επίσης μετατίθεται η έναρξη ισχύος των διατάξεων που αφορούν στην κατάσχεση εις χείρας τρίτου και στη δήλωση αυτού, από την 1η.5.2026 στην 1η.9.2026. Με την προωθούμενη διάταξη,

Με άλλη διάταξη της τροπολογίας παρατείνεται από τη λήξη της στις 31.3.2026 και μέχρι την 30η Ιουνίου 2026, η δυνατότητα των εργοδοτών που επιθυμούν να μετακαλέσουν πολίτες τρίτων χωρών για να απασχοληθούν εποχιακά στην αγροτική οικονομία, να υποβάλουν κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας, σχετική αίτηση προς την αρμόδια υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής τους, σε ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης.

Με την τροπολογία προστίθεται και η κατηγορία εκπαίδευσης ΤΕ στις κατηγορίες προσωπικού στις οποίες παρέχεται η δυνατότητα πρόσληψης με σχέση ΙΔΟΧ στην εταιρεία «Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης ΑΕ», για την κάλυψη παροδικών αναγκών.