Διεξήχθη το Ναυτιλιακό Συνέδριο του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου: «Επιπλέοντας σε έναν επικίνδυνο κόσμο»

Στις 4 Φεβρουαρίου 2025 διεξήχθη το φετινό 31ο Ετήσιο Ναυτιλιακό Συνέδριο του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου (Hellenic-American Chamber of Commerce) και του Νορβηγοαμερικανικού Επιμελητηρίου (Norwegian-American Chamber of Commerce) Νέας Υόρκης (31st Annual HACC-NACC Shipping Conference) στις εξαιρετικές εγκαταστάσεις του Apella by Alexandria, στο Μανχάταν. «Παρών» στο συνέδριο δήλωσαν σπουδαίοι ομιλητές, οι οποίοι παρουσίασαν επίκαιρες θεματικές και καινοτόμες προτάσεις.

Το ετήσιο συνέδριο HACC-NACC αποτελεί ένα ισχυρό, γόνιμο και μακροχρόνιο θεσμό συνεργασίας μεταξύ των δύο Επιμελητηρίων με έδρα τη Νέα Υόρκη.

Με τον ευρηματικό τίτλο «Επιπλέοντας σε έναν επικίνδυνο κόσμο» («Staying Afloat in a Dangerous World»), το Συνέδριο επικεντρώθηκε στην αντιμετώπιση των δυνητικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει σήμερα ο κόσμος της Ναυτιλίας.

Κατά την έναρξη του Συνεδρίου, ο Ελληνοαμερικανός Dan Tadros, Διευθύνων Σύμβουλος του The American P&I Club, τόνισε ότι το απρόβλεπτο των σημερινών τεχνολογικών, γεωπολιτικών, κοινωνικών και οικονομικών τάσεων επηρεάζει τη ναυτιλιακή βιομηχανία με πρωτοφανείς τρόπους. Οι προκλήσεις που υπάρχουν έχουν αυξηθεί σε αριθμό και έχουν διαφοροποιηθεί ως προς τη φύση, τη διάρκεια και την ένταση.

Από την πλευρά του, ο γερουσιαστής των Δημοκρατικών, πρώην αστροναύτης και πλοίαρχος του Πολεμικού Ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών, Mark Kelly, υπογράμμισε στο μήνυμά του ότι οι ΗΠΑ εφαρμόζουν στρατηγικές επενδυτικές μεταρρυθμίσεις, για να καταστήσουν τα πλοία πιο ανταγωνιστικά στο διεθνές εμπόριο. Επεσήμανε ότι οι ΗΠΑ σκοπεύουν επίσης να ανασυγκροτήσουν την εγχώρια ναυτιλιακή τους βιομηχανία.

Ο Sturla Henriksen, Ειδικός Σύμβουλος για θέματα Ωκεανών στο Παγκόσμιο Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών (UNGC) σημείωσε ότι η τρέχουσα γεωπολιτική ένταση και αναταραχή είναι επιζήμια για την παγκόσμια ανάπτυξη και ευημερία. Είναι επίσης καταστροφική για τη θετική καλλιέργεια των διεθνών σχέσεων και έχει εισάγει επιθέσεις στα εμπορικά πλοία. Η πρόκληση αυτή ενέχει επίσης περιβαλλοντικούς κινδύνους. Υπάρχουν άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις αυτού του τεταμένου γεωπολιτικού περιβάλλοντος, ενώ αβεβαιότητες μπορούν επίσης να παρατηρηθούν σε σχέση με τον τρόπο εφαρμογής των κανονισμών, όπως πρόσθεσε.

Ο Nick Makar, Αντιπρόεδρος του IRI/The Marshall Islands Registry, επεσήμανε αλλαγές ως προς το ρόλο του International Maritime Organization (Διεθνή Οργανισμό Ναυσιπλοΐας), σημειώνοντας ότι από περιβαλλοντικής άποψης, η εστίαση του ΙΜΟ έχει μετατοπιστεί, προκειμένου να αντιμετωπίσει πρωτοβουλίες συμμόρφωσης. Παράλληλα, ο ΙΜΟ προσαρμόζει περισσότερες τεχνικές συζητήσεις στις διαδικασίες του.

Αναφορικά με τη θεματική «Επιπτώσεις στις κυρώσεις υπό την κυβέρνηση Τραμπ» (“Impact on Sanctions under the Trump administration”), επισημάνθηκε ότι στο παρελθόν, οι κυρώσεις περιορίζονταν σε ορισμένες τοποθεσίες. Επί του παρόντος, οι κυρώσεις είναι δυνητικά πανταχού παρούσες. Αυτό δημιουργεί την ανάγκη για τις εταιρείες να εισάγουν και να παρακολουθούν ένα αποτελεσματικό SCP (Πρόγραμμα Συμμόρφωσης με Κυρώσεις) εντός της εταιρικής τους δομής.

Σε άλλη θεματική για τις παγκόσμιες συγκρούσεις και τις επιπτώσεις στον κόσμο της Ναυτιλίας με τίτλο “Key Note: Storm Advisory – Dangerous Seas and the Weaponization of Everything”, σημειώθηκε ότι η αποσύνθεση του κόσμου μας με τεχνολογικές εξελίξεις, πολέμους κοινωνικές και πολιτικές αναταραχές έχει ως αποτέλεσμα ένα θαλάσσιο εμπόριο σε μικρότερες θάλασσες. Ωστόσο, τα δεδομένα εξόρυξης στην τρέχουσα σύγχρονη πραγματικότητα παραμένουν ως η πιο προσοδοφόρα δραστηριότητα.

Ως προς την τεχνολογία και καινοτομία (“Technology and Innovation: Monitoring Trends in Tech & AI”), διαπιστώθηκε από τους ομιλητές ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι ο μεγάλος συντελεστής της καινοτομίας και των αλλαγών. Η ενσωμάτωση της καινοτομίας είναι μια πολύ δύσκολη ιδέα. Η ενοποίηση απαιτεί δεδομένα σε πραγματικό χρόνο και αυτό καθιστά την όλη διαδικασία ολοκλήρωσης πολύ δύσκολη.

Οι ανάγκες των πελατών μπορεί να είναι ποικίλες και το AI δίνει λύσεις σε αυτό το πρόβλημα. Το Generative AI μπορεί να βοηθήσει στην προσαρμογή των αναγκών κάθε πελάτη με έναν εξαιρετικά λεπτομερή και συγκεκριμένο τρόπο.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να μειώσει το χρόνο λειτουργίας διαφόρων εργασιών και έχει, ως ένα βαθμό, μετατραπεί από καινοτομία σε κανονικότητα στην αντίληψη των περισσότερων πελατών.

Η εξατομίκευση ως υπηρεσία προς τους πελάτες θα αποτελέσει προτεραιότητα - αυτό σημαίνει ότι οι πελάτες μπορούν να ζητούν εξατομικευμένες λύσεις στα προβλήματά τους. Η προσαρμογή πρέπει να εφαρμόζεται από την αρχή της σχέσης με τον πελάτη.

Επίσης, σημειώνεται ότι του Συνεδρίου προηγήθηκε στις 03/02 δεξίωση στην κατοικία της Γενικής Προξένου της Νορβηγίας στη Νέα Υόρκη προς τιμή των ομιλητών και διοργανωτών, όπου μαζί με τη Γενική Πρόξενο της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη χαιρέτησαν τις εργασίες του Συνεδρίου.

Τέλος, σημειώνεται ότι ο Clay Maitland, πρόεδρος του Ελληνικού και του Νορβηγικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, ήταν ο νικητής του βραβείου Marlene Daniels, το οποίο θεσπίστηκε κατά την 30ή επέτειο του ετήσιου ναυτιλιακού συνεδρίου HACC-NACC, για να τιμήσει κορυφαίες προσωπικότητες της ναυτιλιακής βιομηχανίας.

Το βραβείο αντικατοπτρίζει τη μακροχρόνια αφοσίωση στην εκπαίδευση και τον επαγγελματισμό, όπως το παράδειγμα της Marlene Daniels, η οποία υπήρξε μια ισχυρή κατευθυντήρια δύναμη στην καθοδήγηση νέων επαγγελματιών και μια από τις πρώτες γυναίκες που διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην ηγεσία ναυτιλιακής δικηγορικής εταιρείας.

Χορηγοί του Συνεδρίου ήταν οι εταιρίες:

Blank Rome LLP, Constantine db, DNV, Jacq. Pierot Jr. & Sons, LLC, McAllister Towing, M&N Management, Navios, Nordea, Norton Rose Fulbright, Poles, Tublin, Stratakis & Gonzalez, LLP, Reed Smith LLP, Scorpio Tankers Inc., Seward & Kissel LLP, Skuld, Society of Maritime Arbitrators, Southern Star Shipping Co. Inc., The American P&I Club, The Liberian Registry, The Marshall Islands Registry, Watson Farley & Williams, Windward.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε το συνέδριο στο σύνολό του στον παρακάτω σύνδεσμο:

www.haccnaccshippingconference.com