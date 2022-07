Το Ντουμπάι υπόσχεται 40.000 νέες θέσεις εργασίας στο metaverse

Ένας από τους κορυφαίους κόμβους κρυπτονομισμάτων στη Μέση Ανατολή, το εμιράτο του Ντουμπάι, λανσάρει τη στρατηγική του «Dubai Metaverse» που στοχεύει να μετατρέψει το εμιράτο, σε μία από τις 10 κορυφαίες οικονομίες στο μετασύμπαν. Η στρατηγική προωθεί τις φιλοδοξίες του Ντουμπάι να υποστηρίξει περισσότερες από 40.000 ψηφιακές θέσεις εργασίας έως το 2030.

Ο σεΐχης του Ντουμπάι, Μοχάμεντ μπιν Ρασίντ αλ Μακτούμ θέλει να μετατρέψει το εμιράτο σε παγκόσμια τεχνολογική πρωτεύουσα, εστιάζοντας κυρίως στην τεχνητή νοημοσύνη (AI) και στο Web3. Η στρατηγική του με την ονομασία Dubai Metaverse συμβαδίζει με τους στόχους της στρατηγικής Τεχνητής Νοημοσύνης των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

We launched the Dubai Metaverse Strategy today, which aims to foster innovation in new technology. Dubai is home to over 1,000 companies operating in the metaverse and blockchain sector, which contributes $500 million to our national economy. pic.twitter.com/J1XRmd2ub3