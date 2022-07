Metaverse: 4.500 ταξιδιώτες στην «άλλη πλευρά» της ψηφιακής γης

Σχεδόν 4.500 άτομα συμμετείχαν στην τεχνολογική επίδειξη «First Trip» (Πρώτο Ταξίδι) ενός νέου project στο Metaverse σε συνεργασία με το Bored Ape Yacht Club (BAYC) της Yuga Labs.

Το πολυαναμενόμενο ντεμπούτο έλαβε χώρα πριν δύο ημέρες, στις 16 Ιουλίου με ανοιχτή πρόσβαση σε ιδιοκτήτες ψηφιακής γης μέσω NFT, γνωστούς ως Voyagers, δηλαδή ταξιδιώτες σε εικονικούς κόσμους. Όπως φαίνεται από τις αντιδράσεις το εγχείρημα στέφθηκε με επιτυχία, με πολλά μέλη της κοινότητας να μπαίνουν στο Twitter για να εκφράσουν τον ενθουσιασμό τους για την εκδήλωση.

«Ήταν τρελό να βλέπεις 4.500 ταξιδιώτες να τρέχουν γύρω από έναν τεράστιο, καθηλωτικό χώρο» σχολιάζει ένας συμμετέχοντας.

Today's @OthersideMeta First Trip was truly a wild experience! Jumping through the swamp portal legit gave me chills and it was insane to see 4500 voyagers running around a large, immersive space. pic.twitter.com/Nl5luxaZl3