Το Bitcoin είναι επένδυση και κερδοσκοπία, όχι φιλοσοφία ούτε ιδεολογία

Η πορεία των τελευταίων εβδομάδων στις αγορές, που χαρακτηρίστηκε από υψηλή μεταβλητότητα, χρήζει ιδιαίτερης προσοχής. Για λόγους που δεν άπτονται ούτε των θεμελιωδών δεδομένων, αλλά ούτε και βασικών μακροοικονομικών αλλαγών, είδαμε έναν σημαντικό αριθμό από μετοχές, από παράγωγα προϊόντα και από κρυπτονομίσματα να στροβιλίζονται εναλλάσσοντας τα πρόσημα τους και την κατεύθυνση τους, μέσα σε ελάχιστο χρόνο.

Με ευκολία μπορεί να διαπιστώσει κανείς, ότι στον διάλογο ανάμεσα σε επενδυτές για την πορεία των μετοχών, των αμοιβαίων κεφαλαίων, των νομισμάτων, των ομολόγων και εσχάτως των κρυπτονομισμάτων, έχουν αρχίσει να κυριαρχούν φιλοσοφικές συζητήσεις, που ουδεμία σχέση έχουν με καθαρά επενδυτικά κριτήρια.

Έτσι διαβάζουμε χρηματιστηριακές αναλύσεις από οικολόγους για την μετοχή της Tesla και τη δυναμική που αναπτύσσει στα πλαίσια της προσπάθειας για το μηδενικό ενεργειακό αποτύπωμα, την ίδια στιγμή που η εταιρεία ολοκλήρωσε την επένδυση της στο bitcoin, που όπως όλοι γνωρίζουμε είναι ένας ιδιαίτερα ενεργοβόρος τομέας.

Διαβάζουμε ακόμα τραπεζικές αναλύσεις, στα εγχώρια μέσα μαζικής ενημέρωσης από ορκισμένους οπαδούς της επανακρατικοποίησης των τραπεζών. Αναλύσεις που έχουν περισσότερο, πολιτικό και ιδεολογικό παρά οικονομικό χρώμα.

Προ ημερών διαβάσαμε και μια… ψυχιατρική ανάλυση για το bitcoin και τα κρυπτονομίσματα, σε μια οικονομική και επενδυτική ιστοσελίδα. Μια ανάλυση που πέρα από τις ανακρίβειες που περιείχε, δημιουργούσε μια εικόνα με επικίνδυνα και αποπροσανατολιστικά χαρακτηριστικά, που κάλλιστα θα μπορούσαν να παρασύρουν τους αδαείς και μη επενδυτές.

Ο αρθρογράφος εξυμνεί τα χαμηλά κόστη μιας μεταφοράς bitcoin, χωρίς να εξηγεί ούτε ποιος ήταν ο αποστολέας και ούτε ο παραλήπτης. Αναφέρει ότι προ μηνών «έγινε γνωστή μια είδηση που πέρασε στα ψιλά, που αφορούσε τη μεταφορά μερικών δισεκατομμυρίων ευρώ δια της τεχνολογίας του blockchain που χρησιμοποιεί το περίφημο πλέον Bitcoin, με κόστος 3-10 περίπου ευρώ»., Και συγκρίνει αυτή τη μεταφορά, με τις αντίστοιχες τραπεζικές μεταφορές χρημάτων.

Πουθενά δεν αναφέρει ο αρθρογράφος, το είδος της συναλλαγής πίσω από τη μεταφορά των «κεφαλαίων», τον τρόπο εκκαθάρισης της συναλλαγής και το αν η συναλλαγή παρέμεινε εκτός συστήματος ή πέρασε στη πραγματική οικονομία σε δολαριακό αντίτιμο. Η εντύπωση όμως μένει. «Στο bitcoin, όλα γίνονται τζάμπα». Και τρέχει ο παραπλανημένος επενδυτής στα ΑΤΜ των cryptos που εξαπλώνονται σαν τα μανιτάρια στην χώρα μας και αγοράζει bitcoin με spread γύρω στο 15%.

Ο ψυχίατρος, μας εξηγεί ότι «τα κρύπτο δεν παράγονται και ότι «εξορύσσονται» δωρεάν ότι απαιτούν τεχνολογικό εξοπλισμό και έχουν ενσωματωμένη ενέργεια, δηλαδή μια «εγγενή» αξία, ένα κάποιο ενεργειακό φορτίο». Και όλα αυτά σε αντίθεση προς τον χρυσό.

Και ο επενδυτής διερωτάται; Τελικά τα cryptos παράγονται δωρεάν; Έχουν εγγενή αξία; Είναι καλύτερο να είναι δωρεάν ή να έχουν εγγενή αξία; Είναι καλύτερο να έχουν χαμηλή ή υψηλή εγγενή αξία; Και ποια είναι η σχέση ανάμεσα στο κόστος της εξόρυξης του bitcoin και στο κόστος εξόρυξης ενός κιλού χρυσού, που απαιτεί σύμφωνα με το «Resource Consumption Intensity and the Sustainability of Gold Mining», κατά μέσο όρο 40.000 kWh ενέργειας και 477.000 λίτρα νερού;

Δεν θα μπορούσε να λείπει από την μη επενδυτική ανάλυση, η αναφορά στη απελευθέρωση του συστήματος των κρυπτονομισμάτων από το κράτος, από τον κίνδυνο απαλλοτρίωσης της ιδιωτικής περιουσίας από τις κυβερνήσεις και από τα ραντάρ της εφορίας.

Όταν την ίδια στιγμή, οι μεγάλοι παίκτες των χρηματιστηρίων προσπαθούν με κάθε τρόπο να εντάξουν τα κρυπτονομίσματα στους δικούς τους κανόνες και στα δικά τους δεδομένα, ενώ αντίθετα οι κρατικές και θεσμικές οντότητες εξοβελίζουν οποιαδήποτε προσπάθεια ένταξης των cryptos, στις δομές της πραγματικής οικονομίας.

Η ανάλυση τελειώνει με ένα παροιμιώδες μπλέξιμο των πλατφορμών μέσω των οποίων αντλούνται κεφάλαια για επενδύσεις όπως είναι για παράδειγμα η Indiegogo, η SeedInvest Technology, η StartEngine και άλλες, με την αντίστοιχη δυνατότητα που παρέχει το bitcoin.

Λες και κάποιος που χρειάζεται κεφάλαια για ένα startup ή για να μεγεθύνει τη επιχείρηση του, θα μπλέξει με το «αντισυστημικό» περιβάλλον των cryptos.

Έχουν μεγάλο ενδιαφέρον τα φιλοσοφικά, ιδεολογικά, κοινωνικά, ακόμα και τα ψυχιατρικά άρθρα για τα χρηματιστήρια και τις αγορές. Όμως αρκετές φορές αποπροσανατολίζουν και δημιουργούν ψευδείς εντυπώσεις και προσδοκίες.

Κλασσικό πρόσφατο παράδειγμα το κίνημα των #Wallstreetbets/r, που διανθίστηκε από συνθήματα περί δημοκρατίας, φιλελευθερισμού και αντισυστημισμού και κατέληξε στην ολοκληρωτική εξάχνωση των χαρτοφυλακίων εκατοντάδων χιλιάδων μικροεπενδυτών.

Καθένας στο είδος του και ο Λουμίδης στους καφέδες του!

Το Bitcoin είναι επένδυση και κερδοσκοπία, όχι φιλοσοφία ούτε ιδεολογία

