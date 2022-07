Το ακριβότερο μπουκάλι σαμπάνιας στον κόσμο σερβίρεται με... NFT

Με την τεχνολογία blockchain να υιοθετείται ευρέως και τη δημοφιλία των NFTs να αυξάνει, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι η μέση τιμή που καταβάλλεται για σπάνια NFTs εκτοξεύεται μέρα με την ημέρα. Τα ΝFTs, τα Non Fungible Tokens, ή στα ελληνικά τα μη υποκαταστάσιμα κρυπτογραφικά τεκμήρια, κυριάρχησαν με εντυπωσιακό τρόπο στο διεθνές χρηματιστήριο τέχνης.

Τι θα γινόταν όμως αν ένα NFT συνοδεύονταν από ένα μπουκάλι με το καλύτερο κρασί της Νότιας Αφρικής, και συγκεκριμένα το «Magnum of Chateau Avenue Foch»; Ο συνδυασμός έχει ως αποτέλεσμα το πιο ακριβό μπουκάλι σαμπάνιας: «Magnum 25», το οποίο πλέον ανήκει στους Ιταλούς αδελφούς Τζιοβάνι και Πιέρο Μπουόνο, αξίας 2,5 εκατ. δολαρίων!

A magnum of Château Avenue Foch 2017 has broken records to become the most expensive champagne in the world, after selling for a cool $2.5m. There’s a catch, though. Read more: https://t.co/s6vIEj3Jxo

Οι Ιταλοί αδελφοί, όπως μεταδίδει το dailycoin, απέκτησαν το μπουκάλι σαμπάνιας σχεδιασμένο από την συλλογή NFT Bored Ape σε ιδιωτική δημοπρασία. Ο ένας από τους δύο αδελφούς, εξήγησε ότι η αγορά αυτή αποτελεί μια μακροπρόθεσμη επένδυση μέσα στην τρέχουσα αστάθεια των αγορών. "Οι πλούσιοι θα αναζητήσουν μέρη για να αποθηκεύσουν τον πλούτο τους για λίγο - και αυτό θα μπορούσε να είναι μια σαμπάνια με ένα NFT", εξήγησε ο Τζιοβάνι Μπουόνο και ξεκαθάρισε ότι δεν σκοπεύει να το πιει.

*Το Bored Ape Yacht Club (BAYC), ή συχνά αποκαλούμενο Bored Ape, είναι μια συλλογή NFTs που βασίζεται στο blockchain. Η συλλογή περιλαμβάνει φωτογραφίες με διάφορα προφίλ πιθήκων σε μορφή κινουμένων σχεδίων που δημιουργούνται μέσα από έναν αλγόριθμο.

Μαζί με το μπουκάλι, τα αδέρφια αγόρασαν επίσης τα δικαιώματα του NFT για το έργο τέχνης που κοσμεί το μοναδικό στο είδος του magnum. Το μπουκάλι συνδυάζεται συγκεκριμένα με πέντε διαφορετικά NFTs που περιλαμβάνουν έναν πίθηκο από το Bored Ape Yacht Club και έναν βρικόλακα του Sneaky Vampire Syndicate.

Οι Ιταλοί επενδυτές κρυπτονομισμάτων αντάλλαξαν 2.500 ETH στο OpenSea (που ισοδυναμεί με περίπου 2,5 εκατ. δολάρια) για να εξασφαλίσουν το Μagnum, και μπλήκαν πλέιν και αυτοί στην λίστα με τις διασημότητες που έχουν αγοράσει στο παρελθόν NFT από το Bored Ape Yacht Club, συμπεριλαμβανομένων των Snoop Dogg, Eminem και Madonna.

Σημείωση. Το 2013 ο Liam Payne των One Direction (του συγκροτήματος με τις υψηλότερες εισπράξεις στον κόσμο εκείνη τη χρονιά) κρατούσε την πιο ακριβή σαμπάνια στον κόσμο με όνομα "Taste Of Diamond" και τιμή 1,2 εκατομμύρια λίρες.

Fun Fact: In 2013 Liam Payne of One Direction(The Highest grossing band in the world 2013)popped the Most Expensive Champagne in the World called “Taste Of Diamond” for WIZKID on his Birthday.

Price tag? £1.2 Million.

Boom! Daily Mail headline news& the rest.#WizkidAt30 incoming pic.twitter.com/oMky3miNZC