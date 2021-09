Θα καταφέρει ο Roger Federer να γοητεύσει τους επενδυτές με τα παπούτσια του;

Καθώς οι χρηματιστηριακές αγορές επιστρέφουν στους κανονικούς ρυθμούς τους μετά τις καλοκαιρινές διακοπές, επανέρχεται το ενδιαφέρον για τις εισαγωγές νέων εταιρειών. Οι περισσότερες από αυτές δραστηριοποιούνται σε αντικείμενα σχετικά με την τεχνολογία, υπάρχουν και άλλες με πολύ πιο «πεζό» αντικείμενο. Μία χαρακτηριστική τέτοια περίπτωση, πολύ φιλόδοξη και με ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης είναι η ελβετική On Holding, η οποία αναμένεται να εισαχθεί στα μέσα της εβδομάδας που ξεκινάει, και ασχολείται με τον σχεδιασμό και κατασκευή παπουτσιών για αθλητικές δραστηριότητες ή για συνδυασμό με άνετη ενδυμασία. Με τα χρήματα που θα εισπράξει κατά την εισαγωγή της θέλει να μπει ακόμα πιο δυνατά στην διεθνή αγορά και να πάρει μερίδιο αγοράς από τους κολοσσούς του κλάδου.

Η On Holding, ή αλλιώς On Running, ιδρύθηκε το 2010 στην Ζυρίχη της Ελβετίας, από τον Όλιβιερ Μπέρνχαρντ, παλιό πρωταθλητή του τριάθλου και του διάθλου, και δύο φίλους του. Ο Μπέρνχαρντ θέλησε να φτιάξει ένα παπούτσι για τρέξιμο που να συνδυάζει ένα εκρηκτικό ξεκίνημα με μία απαλή/ομαλή προσγείωση. Αποτέλεσμα αυτής της αναζήτησης είναι η βασική τεχνολογία των προϊόντων της On, η CloudTec. Το 2019 προστέθηκε στην ομάδα ο πρωταθλητής του τένις Ρότζερ Φέντερερ, ο οποίος απέκτησε μετοχικό μερίδιο (σύμφωνα με πληροφορίες κατέβαλε περίπου 50 εκατομμύρια ελβετικά φράγκα) και ανέλαβε συμβουλευτικό ρόλο στην κατασκευή μίας σειράς παπουτσιών με το όνομά του. Η σειρά «The Roger», με μοντέλα όπως το Roger Advantage, Roger Clubhouse, Roger Centercourt, δεν προορίζεται τόσο για τρέξιμο όσο για καθημερινή χρήση, σαν ένα άνετο παπούτσι πολυτελείας, και κοστίζει πάνω από 200 δολάρια. Το «The Roger Pro» όμως, φοριέται μόνο από τον ίδιο τον Φέντερερ, στους αγώνες στους οποίους συμμετέχει. Εκτός από τον Ελβετό πρωταθλητή, η εταιρεία έχει και ακούσιους «πρεσβευτές», όπως τον πολύ γνωστό ηθοποιό Ντουέιν Τζόνσον (γνωστό και ως «The Rock»), που φόρεσε μοντέλα της σε μία τηλεοπτική διαφήμιση, και την πρώτη κυρία Τζιλ Μπάιντεν η οποία τα φόρεσε κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του συζύγου της. Ένας άλλος τρόπος διαφήμισης των υποδημάτων της ήταν μία σειρά από ντοκιμαντέρ με θέμα την πορεία διαφόρων δρομέων προς τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκυο.

Η καλή ποιότητα των παπουτσιών της, σε συνδυασμό με την έξυπνη προβολή τους, έχει φέρει στην εταιρεία ένα φανατικό κοινό, το οποίο λατρεύει τις σόλες τους με τους χαρακτηριστικούς κυλίνδρους. Το μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεων γίνεται σε παπούτσια (ανδρικά και γυναικεία) για τρέξιμο, ήπια ορειβασία και πεζοπορία, πουλάει όμως και μπλούζες, παντελόνια, καπέλα και κάλτσες για τις ίδιες δραστηριότητες. Το 2020 ήταν μία πολύ καλή χρονιά για τις πωλήσεις της, οι οποίες έφθασαν περίπου τα 460 εκατομμύρια δολάρια, κατά 60% αυξημένες σε σχέση με το 2019. Η εταιρεία βοηθήθηκε αρκετά από την πανδημία, η οποία οδήγησε πολύ κόσμο στην αγορά εξοπλισμού για άθληση στην ύπαιθρο. Οι πελάτες της αγόρασαν τα παπούτσια τους μέσα από το δίκτυο των σχεδόν 8.000 εμπορικών συνεργατών της ανά τον κόσμο, ενώ προς το τέλος της χρονιάς άνοιξε και το εμβληματικό της κατάστημα στη Νέα Υόρκη. Η καλή πορεία των πωλήσεων συνεχίζεται και μέσα στο 2021, αφού στο πρώτο εξάμηνο έφθασαν τα 345 εκατομμύρια δολάρια, αυξημένες κατά 85% περίπου. Αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός πως στην ίδια περίοδο η εταιρεία πέτυχε – έστω και ελάχιστα – κέρδη, σχεδόν 4 εκατομμυρίων δολαρίων. Με τις τωρινές της επιδόσεις, η On Holding συναγωνίζεται, σε ένα σχετικά μικρό κομμάτι της αγοράς αθλητικών υποδημάτων, εταιρείες όπως η Brooks Running, η οποία είναι μέρος της Berkshire Hathaway του Warren Buffet, η Hoka One One, η Saucony και άλλες. Όλες αυτές πετυχαίνουν κύκλο εργασιών παραπλήσιο ή λίγο μεγαλύτερο από την ελβετική εταιρεία και δραστηριοποιούνται περίπου στον ίδιο τομέα, δηλαδή στα παπούτσια για τρέξιμο και άλλες ήπιες αθλητικές δραστηριότητες.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του διεθνούς οικονομικού Τύπου, η On θα ξεκινήσει την διαπραγμάτευσή της στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης την Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου και θα χρησιμοποιήσει το σύμβολο ONON. Κατά την δημόσια εγγραφή, οι επενδυτές θα κληθούν να αγοράσουν περίπου 31 εκατομμύρια μετοχές, με τιμή ανάμεσα από τα 18 και τα 20 δολάρια. Από αυτές τις μετοχές, η εταιρεία θα πουλήσει τα 25,4 εκατομμύρια (τις υπόλοιπες θα τις πουλήσουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι), άρα θα εισπράξει περίπου 500 εκατομμύρια δολάρια, εφόσον καταφέρει να πείσει τους επενδυτές να αγοράσουν όλες τις μετοχές στην υψηλότερη τιμή. Στην περίπτωση αυτή, η χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας θα φθάσει κοντά στα 6 δις δολάρια, δηλαδή περίπου 7 με 8 φορές πάνω από τις πωλήσεις που εκτιμάται πως θα κάνει μέσα στο 2021. Η αποτίμηση αυτή δεν μπορεί να θεωρηθεί εξωφρενική, καθώς η μεγάλη αμερικανική εταιρεία Nike, με πωλήσεις δεκάδες φορές παραπάνω από αυτήν αλλά πολύ μικρότερους ρυθμούς αύξησής τους διαπραγματεύεται περίπου 5 φορές παραπάνω και η Lululemon, η οποία είναι η κυρίαρχη του αθλητικού εξοπλισμού για ασκήσεις γιόγκα, 8 φορές παραπάνω από τις δικές της πωλήσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Refinitiv, η οποία εξέτασε τα οικονομικά μεγέθη οκτώ εισηγμένων εταιρειών αθλητικού εξοπλισμού, ο μέσος όρος της χρηματιστηριακής τους αξία προς τις πωλήσεις τους είναι κοντά στο 4.

Η αποτίμηση μπορεί να μην θεωρείται εξωφρενική, αλλά θα δικαιολογηθεί μόνο αν η On Holding καταφέρει να συνεχίσει την μεγάλη αύξηση των πωλήσεών της με ταυτόχρονη επίτευξη αξιόλογης κερδοφορίας. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο αν μεγαλώσει πολύ τις πωλήσεις των παπουτσιών καθημερινής και όχι αθλητικής χρήσης, δηλαδή αν προϊόντα σαν την σειρά «The Roger», χωρίς να χάσει την θέση της στην αγορά αθλητικών υποδημάτων. Αρκετά δύσκολο εγχείρημα, καθώς έχει να αντιμετωπίσει «αντιπάλους» με πολύ γερές τσέπες, και από τον χώρο των παρομοίου μεγέθους εταιρειών, όπως η Brooks Running που αναφέραμε προηγουμένως, και από τον χώρο των μεγάλων, όπως η Nike και η Adidas. Το γεγονός πως έχει φανατικό κοινό και την υποστήριξη του Φέντερερ, ο οποίος έχει πολύ μεγάλη απήχηση στους υποψήφιους αγοραστές των παπουτσιών της, είναι ενθαρρυντικά στοιχεία, όπως είναι και οι καλές της τεχνολογικές επιδόσεις και οι έξυπνες μέθοδοι διαφήμισης και προώθησης των προϊόντων της. Ίσως όμως το μεγαλύτερο ατού της να είναι το πάθος και η αντοχή του ιδρυτή της, ο οποίος έχει καταφέρει να φέρει την επιχείρηση μέχρι εδώ. Όσοι εμπιστευθούν την On Holding, θα πρέπει να περιμένουν μερικά τρίμηνα για να δουν αν η προσπάθεια της εταιρείας να μεγαλώσει ακόμα περισσότερο θα στεφθεί με επιτυχία. Στην περίπτωση που γίνει αυτό, η απόδοση της μετοχής θα είναι πολύ μεγάλη.