Συνεχίζεται η ανοδική πορεία του χρυσού εν μέσω γεωπολιτικής αβεβαιότητας

Διευρύνει τα κέρδη του ο χρυσός καθώς το επενδυτικό ενδιαφέρον στρέφεται σε ασφαλέστερα στοιχεία ενόσω κλιμακώνονται οι γεωπολιτικές ανησυχίες διεθνώς, με επίκεντρο τις ΗΠΑ και τη Βρετανία.

Ειδικότερα, το συμβόλαιο του χρυσού παραδόσεως Δεκεμβρίου κέρδισε 8,70 δολάρια ή 0,6% και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές του στα 1.540,2 δολάρια ανά ουγγιά.

Όσον αφορά τις βασικές ανησυχίες των επενδυτών, στις ΗΠΑ η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, η Δημοκρατική Νάνσι Πελόζι, αναμένεται ότι θα ανακοινώσει αργότερα εντός της ημέρας διαδικασία παραπομπής του προέδρου Τραμπ με το ερώτημα της καθαίρεσης, σχετικά με το πάγωμα της στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία.

BREAKING: Speaker Pelosi tells @AlexNBCNews when asked about impeachment: "Later today I will make an announcement after I meet with my chairmen, my leadership and my caucus.”