Οριακές μεταβολές στην Wall μετά τη νέα μείωση των επιτοκίων

Με μικτά πρόσημα και τον Dow Jones να περνά σε θετικό πρόσημο ελάχιστα πριν το κλείσιμο ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές τους οι βασικοί δείκτες της Wall Street, καθώς η αγορά υποδέχθηκε «χλιαρά» την μείωση επιτοκίων της Fed η οποία δεν συνοδεύτηκε με σήμα για περαιτέρω χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής της ομοσπονδιακής τράπεζας τους επόμενους μήνες.

Συγκεκριμένα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones έκλεισε με άνοδο μόλις 0,13% στις 27.147 μονάδες διαγράφοντας όμως απώλειες 200 μονάδων, ο διευρυμένος S&P 500 κατέγραψε οριακά κέρδη 0,03% ολοκληρώνοντας στις 3.006 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq παρά την άνοδο που σημείωσε προς το τέλος τη συνεδρίασης τελικά έκλεισε με πτώση 0,11% στις 8.177 μονάδες.

Στη βασική είδηση της ημέρας που επηρέασε την αμερικανική αγορά, η Fed προχώρησε σε μείωση των επιτοκίων της κατά 25 μονάδες βάσης, κόβοντας δηλαδή το βραχυπρόθεσμο επιτόκιό της στο εύρος του 1,75% με 2%, όπως είχε προεξοφλήσει η αγορά.

Πρόκειται για τη δεύτερη διαδοχική μείωση των επιτοκίων από την κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ, μετά από εκείνη του Ιουλίου επίσης κατά 25 μονάδες βάσης, ωστόσο χαρακτηριστική ήταν η διάσταση απόψεων εντός της Fed. Συγκεκριμένα, επτά από τους δέκα αξιωματούχους της ψήφισαν υπέρ της μείωσης, όπως και τον Ιούλιο, δύο αξιωματούχοι διαφοροποιήθηκαν ψηφίζοντας υπέρ της διατήρησης στα επίπεδα που ήταν, ενώ ένας τάχθηκε υπέρ μίας μεγαλύτερης μείωσης, της τάξεως του 0,5%. Όπως σημειώνει το CNBC άλλωστε, πρόκειται για τη συνεδρίαση με τις περισσότερες διαφωνίες από το 2014.

Η διάσταση απόψεων γίνεται ακόμα πιο εμφανής αναφορικά με το επόμενο έτος, καθώς οι μισοί σχεδόν αξιωματούχοι προέβλεψαν επιπλέον μείωση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης έως τον Δεκέμβριο του 2020, ενώ οι υπόλοιποι θεωρούν είναι θα κριθεί κατάλληλο να αντιστραφεί η μία τουλάχιστον από τις δύο πρόσφατες μειώσεις.

Όσον αφορά στην ανακοίνωση που εξέδωσε η Fed, αυτή δεν διέφερε ιδιαίτερα από εκείνη του Ιουλίου, με την Τράπεζα να αφήνει αφηρημένα ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μειώσεων, σημειώνοντας ότι η επιτροπή χάραξης πολιτικής «θα εξακολουθήσει να παρακολουθεί τις εξελίξεις για τις οικονομικές προοπτικές και θα δράσεις καταλλήλως για να διατηρήσει την οικονομική μεγέθυνση».

Όπως ήταν μάλλον αναμενόμενο, από την πλευρά του ο πρόεδρος Τραμπ εξαπέλυσε νέα σφοδρή επίθεση κατά της Fed και του επικεφαλής της, Τζερόμ Πάουελ, τον οποίο χαρακτήρισε «φρικτό επικοινωνιακό τύπο, χωρίς όραμα και λογική», λίγο μετά τις ανακοινώσεις.

«Ο Τζέι (Τζερόμ) Πάουελ και η ομοσπονδιακή τράπεζα απέτυχαν για άλλη μια φορά», έγραψε στο twitter ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος που ζητούσε τη δραστική μείωση των επιτοκίων, προσθέτοντας «καθόλου κότσια, καμία λογική, κανένα όραμα! Φριχτός επικοινωνιακός τύπος!».

