Μικρές απώλειες στην Wall Street στην τελευταία συνεδρίαση του έτους

Οριακές απώλειες καταγράφουν την Πέμεπτη οι κυριότεροι δείκτες στην αμερικανική αγορά κατά την τελευταία συνεδρίαση του έτους -η οποία θα διαρκέσει αρκετά λιγότερο από ό,τι συνήθως- με τους επενδυτές να κάνουν τις τελευταίες τους κινήσεις σε μία χρονιά που χαρακτηρίστηκε από την έντονη μεταβλητότητα της αγοράς και τις συνεχείς διακυμάνσεις στην επενδυτική ψυχολογία.

Πιο αναλυτικά, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones σημειώνει οριακή πτώση 0,11% στις 30.376 μονάδες, ενώ ο διευρυμένος δείκτης S&P 500 καταγράφει απώλειες 0,05% και διαμορφώνεται στις 3.729 μονάδες.

Τέλος, ο δείκτης Nasdaq, των τεχνολογικών εταιρειών υψηλής κεφαλαιοποίησης, υποχωρεί κατά 0,24% και βρίσκεται στις 12.840 μονάδες, ενώ ο δείκτης VIX ενισχύεται κατά 0,18% και βρίσκεται στις 22.81 μονάδες.

Σημειώνεται παράλληλα, πως σε ετήσια βάση ο δείκτης Nasdaq ενισχύεται κατά 43,44%, ενώ οι S&P 500 και Dow Jones σημειώνουν κέρδη 15,52% και 6,56% αντίστοιχα.

Την επενδυτική ψυχολογία ενισχύει η νέα μείωση των νέων αιτήσεων για παροχή επιδόματος ανεργίας στις ΗΠΑ, καθώς ο αριθμός των ατόμων που υπέβαλαν αίτηση για παροχή επιδόματος ανεργίας στις ΗΠΑ συνέχισε την πτωτική τάση και την εβδομάδα που μας πέρασε και ολοκληρώθηκε στις 26 Δεκεμβρίου.

Ειδικότερα, οι νέες αιτήσεις για την παροχή επιδόματος ανεργίας μειώθηκαν κατά 19.000 στις 787.000 την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας των ΗΠΑ. Οι εκτιμήσεις των οικονομολόγων σε δημοσκόπηση του Dow Jones ανέμεναν 828.000 αιτήσεις.

Παράλληλα, αναθεωρήθηκε προς τα πάνω κατά 3.000 το σύνολο των αιτήσεων για παροχή επιδόματος ανεργίας της περασμένης εβδομάδας, φτάνοντας τις 806.000.

Ο αριθμός των ατόμων ανά τις ΗΠΑ που βρίσκονται ενταγμένοι σε οποιουδήποτε είδους προνοιακό πρόγραμμα για ανέργους υποχώρησε κατά 800.000, στα 19,6 εκατομμύρια.

Ο μέσος όρος των νέων αιτήσεων για επιδόματα ανεργίας για τις τελευταίες 4 εβδομάδες αυξήθηκε κατά 17.750, στα 836.750, υποδεικνύοντας ότι η αγορά εργασίας στις ΗΠΑ βρίσκεται ακόμη υπό πίεση λόγω των επιπτώσεων της κρίσης του κορονοϊού.