Η Κίνα ξανά στο προσκήνιο για τα κρυπτονομίσματα

Τρεις κινεζικοί οργανισμοί, σε μια συντονισμένη προσπάθεια εξέδωσαν ανακοίνωση για την πολιτική της χώρας αναφορικά με τα κρυπτονομίσματα, Οι αρχές National Internet Finance Association of China, China Banking Association & Payment and Clearing Association of China σε κοινή ανακοίνωση τους το βράδυ της Τρίτης, απευθυνόμενες στα μέλη τους που είναι κυρίως χρηματοοικονομικοί οργανισμοί- συνέστησαν προσοχή και συμβούλευσαν τα μέλη τους να μην εξυπηρετούν επιχειρήσεις που σχετίζονται με τα ψηφιακά νομίσματα.

Οι τρεις οργανισμοί που λειτουργούν ως αυτόνομες αρχές, επιβλέπονται από μια σειρά αρμόδιων υπουργείων, αλλά και την Κεντρική Τράπεζα της Κίνας, καθώς και την Κινεζική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Παρόλο που δεν έχουν νομοθετικές αρμοδιότητες, είναι υπεύθυνες για τη συμμόρφωση των μελών τους.

Συγκεκριμένα η ανακοίνωση ανέφερε πως τα μέλη των συγκεκριμένων οργανισμών δεν μπορούν να ασφαλίζουν εταιρείες που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα επιχειρήσεις που ασχολούνται με ψηφιακά νομίσματα, περιλαμβάνοντας τουλάχιστον τις ακόλουθες κατηγορίες: ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων, υπηρεσίες θεματοφύλακα, παροχής δανείων, εκκαθάριση δανείων, πληρωμές μέσω κρυπτονομισμάτων και άλλα.

Αντίστοιχα, η ανακοίνωση επεκτεινόταν και σε υπηρεσίες που προσφέρουν διαφημίσεις, υπενθυμίζοντας τους να μην προσφέρουν διαφημιστικές ή άλλες προωθητικές ευκαιρίες. Η αναφορά βασίζεται σε οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας της Κίνας αναφορικά με το Bitcoin & άλλα κρυπτονομίσματα από το 2017.

Η οδηγία του 2017 απαγόρευε ρητά την προσφορά Initial Coin Offerings, καθώς και τα κινεζικά ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων να προσφέρουν ανταλλαγή κρυπτονομισμάτων απευθείας σε διαπραγμάτευση με το κινεζικό γουάν.

Η ανακοίνωση οδήγησε το $BTC σε πτώση περίπου $2000- αντίστοιχη πτώση που είχε και η ανακοίνωση του Elon Musk σχετικά με τη διακοπή αποδοχής του $BTC ως μέθοδο πληρωμής για την αγορά αυτοκινήτων Tesla.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα κινεζικών πρακτορείων, υπάρχει έντονη ανησυχία για το εάν οι κινεζικές τράπεζες; θα επιβάλουν περιορισμούς σε τραπεζικούς λογαριασμούς που έχουν πραγματοποιήσει συναλλαγές με κρυπτονομίσματα. Αντίστοιχα είναι έντονη η ανησυχία για πιθανές επιπτώσεις στα κινεζικά ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων, και συγκεκριμένα στο Binance & Huobi.

Τα κατατεθειμένα stablecoins στα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων βρίσκονται στα χαμηλά εξαμήνου, που υποδεικνύει πως οι επενδυτές δεν είναι ακόμα έτοιμοι να αγοράσουν στις χαμηλότερες αξίες, και πιθανώς αναμένουν περαιτέρω μείωση.

Αποποίηση Ευθύνης

Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για την αγορά ή πώληση των αναφερόμενων προϊόντων. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, ουδεμία διασφάλιση δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.