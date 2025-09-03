Ο Δήμαρχος Δούκας μας θεωρεί «χαζούς»

Πιο χαζή συζήτηση από την κυκλοφοριακή μοίρα της λεωφόρου Όλγας δεν θα μπορούσε να γίνεται, αυτές τις μέρες. Κρίμα γιατί ο δρόμος θα έπρεπε να μας θυμίζει ότι η ρωσίδα πριγκίπισσα που φρόντισε να μεταφραστεί το Ευαγγέλιο στη δημοτική γλώσσα προφανώς περίμενε κάτι καλύτερο από τους σημερινούς άρχοντες.

Κι ενώ πίστευα ότι η πεζοδρόμηση της όμορφης λεωφόρου των 500+ μέτρων μήκους και σχεδόν 15 στρεμμάτων ελεύθερου χώρου, δεν έπρεπε να αποτελεί προτεραιότητα ούτε για την προηγούμενη Δημαρχία, η εμμονή του Χάρη Δούκα και της αριστερόστροφης ψευδολαϊκής και κουτοαριστερής συμμαχίας που διοικεί τον Πρώτο Δήμο, σε αυτή την αδιέξοδη συζήτηση μόνον απαισιοδοξία γεννά. Ειδικά για τους δημότες Αθηναίων.

Αν ο κ. Δούκας ήταν προοδευτικός θα φρόντιζε ορισμένα πολύ πιο σπουδαία και πολύ πιο άμεσα αδιέξοδα του κυκλοφοριακού της πρωτεύουσας. Απαριθμώ μερικά, χωρίς σπουδαία ιεράρχηση.

Θα φρόντιζε να αποδώσει στην κυκλοφορία και τους πεζούς καμιά 15αριά σημαντικούς αλλά δευτερεύοντες οδικούς άξονες.

Η Ιπποκράτους, για παράδειγμα, έχει τρεις λωρίδες: η δεξιά είναι σημαδοτημένη για λεωφορεία αλλά έχει μεταβληθεί σε μόνιμο δωρεάν πάρκινγκ. Η δεξιά λωρίδα είναι επίσης τζάμπα πάρκινγκ. Η εναπομένουσα κλείνει κάθε φορά που κάποιος θέλει να εξυπηρετηθεί με διπλοπαρκάρισμα, αδιαφορώντας για τα λεωφορεία και τα άλλα αυτοκίνητα. Η Χαριλάου Τρικούπη το ίδιο. Στο ύψος των γραφείων του ΠΑΣΟΚ καταλαμβάνεται και το πεζοδρόμιο.

Στη Φιλολάου απαγορεύεται πλήρως η στάθμευση αλλά παρκάρουν στις δύο πλευρές και διπλοπαρκάρουν σχεδόν παντού. Η Φραντζή χρησιμοποιείται ως ιδιωτικό πάρκινγκ με διπλοπαρκάρισμα. Η Πανόρμου υποφέρει συνεχώς από την παράνομη στάθμευση. Ο διάδρομος για τα λεωφορεία στη Λένορμαν είναι ελεύθερο πάρκινγκ και δρόμος παράνομης κυκλοφορίας. Η Ρηγίλλης είναι δωρεάν πάρκινγκ για τις παρακείμενες κατοικίες των δεκάδων εκατομμυρίων, όταν μάλιστα λειτουργεί εναλλακτικά στη Βασιλίσσης Σοφίας.

Γιατί ο Δήμαρχος δεν επεκτείνει την ελεγχόμενη στάθμευση για κατοίκους και για επισκέπτες επί πληρωμή στις κεντρικές συνοικίες της Αθήνας, όπως είχαν ξεκινήσει κάποιες δημαρχίες με πρόδηλη επιτυχία στο Κολωνάκι και ελάχιστους ακόμη δρόμους;

Γιατί δεν φροντίζει να κρατά ανοικτά τα σημεία στα οποία πρέπει να στρίψουν και να κινηθούν τα δημόσια μέσα συγκοινωνίας, αλλά τα αφήνει μονίμως και παρανόμως κατειλημμένα;

Γιατί δεν εφαρμόζει τις κατά νόμον προβλέψεις για τα σημεία και τις ώρες τροφοδοσίας εμπορικών καταστημάτων αλλά επιτρέπει σε κάθε εταιρεία μεταφορών (που είναι πλέον δεκάδες) να παρκάρει όπου και όποτε βολεύεται, ιδιωτικοποιώντας το δημόσιο πράγμα;

Γιατί ο Δήμαρχος δεν ασχολείται με αυτές και πολλές ακόμη κυκλοφοριακές λύσεις αλλά έχει κολλήσει στην Όλγας; Προφανώς λόγω ευκολίας στην σύγκρουσή του με την άλλη πλευρά. Επιπλέον, η Όλγας δεν έχει κατοικίες, ούτε αποτελεί άξονα-οξυγόνο για την αθηναϊκή κυκλοφορία.

Προφανώς το ενδιαφέρον του κ. Δούκα για την Όλγας δεν αξίζει «μια» και γι αυτό επιμένω ότι η περί όνου σκιάς διαμάχη Δούκα-υπουργείων είναι μια χαζή υπόθεση και προφανέστερα η δημαρχία μας θεωρεί «χαζούς».