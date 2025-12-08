Καλύτερα μεν, χειρότερα δε...

Το τρίτο τρίμηνο εκάστου έτους ήταν μια καλή περίοδος, εδώ και καιρό, για την ελληνική οικονομία. Στήριξε προφανώς και ο τουρισμός. Πράγματι, το φετινό καλοκαιρινό τρίμηνο είναι το καλύτερο των δέκα τελευταίων ετών, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για την πορεία του εθνικού προϊόντος (ΑΕΠ). Ήταν αναμενόμενο αλλά η επιβεβαίωση είναι πάντοτε ενισχυτική των προσδοκιών και βοηθά να πάμε παρακάτω, σε κάτι ακόμη καλύτερο. Υπό προϋποθέσεις, προφανώς.

Έτσι, για πρώτη φορά, σε τρέχουσες τιμές, προτού δηλαδή αφαιρεθεί η «μαγιά» του πληθωρισμού, η ελληνική οικονομία δημιούργησε νέο ΑΕΠ που ξεπέρασε και πάλι, για τέταρτο συνεχόμενο τρίμηνο, την μπάρα των 60 δισ. ευρώ/τρίμηνο φθάνοντας συγκεκριμένα τα 62,5 δισεκατομμύρια. Στο καλύτερο τρίμηνο, προ δημοσιονομικο-τραπεζικο-πολιτικής κρίσης, το 2008, το τρέχον ΑΕΠ ήταν 60,4 δισ. ευρώ.

Συνήθως βέβαια οι συγκρίσεις των οικονομολόγων γίνονται σε σταθερές τιμές, επειδή απηχούν ορθότερα την πραγματική εξέλιξη των βασικών μεγεθών της οικονομίας. Αλλά για τις ζωές των ανθρώπων, τη δραστηριότητα των επιχειρήσεων και τους κρατικούς φόρους, αυτό που μετρά είναι οι πραγματικές τιμές που ισχύουν στον πραγματικό, δηλαδή στον τρέχοντα, χρόνο.

Ας αφαιρέσουμε λοιπόν την επίπτωση του πληθωρισμού οπότε το ΑΕΠ του τρίτου φετινού τριμήνου εμφανίζεται περίπου το ίδιο με εκείνο του 2003, πριν δηλαδή 22 χρόνια (!) όταν ήταν 50,7 δισ. ευρώ.

Εδώ αρχίζουν οι, δυσάρεστες, συγκρίσεις. Ας πάρουμε δύο άλλες ευρωπαϊκές χώρες με ισάριθμο πληθυσμό, γύρω στα 10 εκατομμύρια κατοίκους: Πορτογαλία και Σουηδία. Το ΑΕΠ τους, για το ίδιο πάντοτε τρίμηνο, είναι αντιστοίχως 61,2 δισ. και 131,5 δισ. το 2025 ενώ ήταν 48,7 δισ. και 87,5 δισ. το 2003.

Η Πορτογαλία, πιο πτωχή χώρα, αύξησε το προϊόν της κατά 26% ενώ η Σουηδία, πιο πλούσια χώρα, το βελτίωσε κατά 50,2%, όταν εμείς «κερδίσαμε» μόλις 0,8%.

Με αποτέλεσμα, ενώ το 2003 είχαμε προϊόν 4% μεγαλύτερο από την Πορτογαλία, τώρα αυτή μας περνά κατά 20%. Η ψαλίδα άνοιξε.

Ακόμη χειρότερα άνοιξε η ψαλίδα με τη Σουηδία: πετύχαινε καλύτερο αποτέλεσμα κατά 70% και τώρα μας περνά κατά 160%.

Υπάρχουν και χειρότερα. Η Φινλανδία, με το μισό πληθυσμό (5,5 εκατ.) δημιούργησε στο φετινό τρίτο τρίμηνο ΑΕΠ ίσο με 60,7 δισ. βελτιώνοντας στα 22 έτη την παραγωγή της κατά 21%, όταν το 2003 δημιουργούσε 50,4 δισ. ΑΕΠ, όσα δηλαδή και η Ελλάδα εκείνης της εποχής.

Αλλά για να έχουμε και μια κάπως διαφορετική, πάντοτε όμως εξίσου απογοητευτική εικόνα, ας πάρουμε τη Σλοβακία, χώρα εξουσιαζόμενη από την «κομμουνιστική» Ρωσία μέχρι το 1989 και αυθύπαρκτη μετά το 1993, που έχει τον ίδιο πληθυσμό με τη Φινλανδία. Μεταξύ 2003 και 2025, στο ίδιο πάντοτε τρίμηνο και πάντα σε σταθερές τιμές, η Σλοβακία βελτίωσε το ΑΕΠ της κατά 60%: επίδοση καλύτερη και της Σουηδίας!

Ο ανταγωνισμός χωρών και κρατών απεικονίζεται με τον πιο εύγλωττο τρόπο όταν κοιτούμε απλά στατιστικά στοιχεία αλλά σε μακρό χρόνο. Όσο δηλαδή θα μας πάρει να κλείσουμε την ψαλίδα και να προλάβουμε τις εξελίξεις, αν βεβαίως παραμείνουμε σοβαροί για τόσα πολλά χρόνια. Δύσκολο!