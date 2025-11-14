Η φοροδιαφυγή ανασαίνει (προ)εκλογικά

Να αρχίσουμε με τα «καλά». Στους μισούς, δηλαδή σε 392.128 επαγγελματίες δεν χρειάστηκε να κάνει η ΑΑΔΕ ξεχωριστούς υπολογισμούς για να προσεγγιστεί καλύτερα το «πραγματικό» τους εισόδημα. Όπως μας πληροφόρησε το επί 25 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, ετήσιο και εξαιρετικό ρεπορτάζ του Προκόπη Χατζηνικολάου, ο μέσος φόρος που πλήρωσαν όσοι θεωρήθηκαν «ειλικρινείς» φορολογούμενοι ανήλθε σε 3.334 ευρώ επί μέσου εισοδήματος ύψους 14.552 ευρώ. Αυτό μας δίνει έναν τεχνικό συντελεστή φορολόγησης στο 23%. Όσο περίπου θα πλήρωναν αν το εισόδημα αυτό ήταν εταιρικό και δεν το χρησιμοποιούσαν, οπότε θα έπρεπε να πληρώσουν ένα πρόσθετο 5% για το μέρισμα. Δεν είναι λίγα.

Αν πάλι είχαν το ίδιο καθαρό εισόδημα ως μισθωτοί θα πλήρωναν λιγότερα, αφού ο αναλογών συντελεστής διαμορφώνεται στο 11% ή 2.000 ευρώ, περίπου. Κάτι λοιπόν έχουν να κερδίσουν, αφού παραμένουν «ελεύθεροι» και δεν προτιμούν την «εξαρτημένη» σχέση εργασίας. Το προφανές είναι οι δαπάνες που μπορούν να αφαιρούν από το αρχικό, ακαθάριστο, εισόδημα. Δαπάνες που είναι δύσκολο να διαχωριστούν μεταξύ εκείνων που απαιτεί το επάγγελμά τους και όσων απαιτεί η διαβίωσή τους. Όταν, για παράδειγμα, φουλάρεις καύσιμο το αυτοκίνητο θα κάνεις και μια βόλτα την οικογένεια...

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον βρίσκεται όμως στην κρυφή πλευρά του φορο-παγόβουνου. Γιατί οι υπόλοιποι μισοί επαγγελματίες δηλώνουν προφανώς απατηλά εισοδήματα κάτω από το όριο φτώχειας το οποίο βρίσκεται στα 6 χιλιάρικα για μονοπρόσωπο νοικοκυριό και 12,5 χιλιάδες, ετησίως, για νοικοκυριό δύο+δύο ατόμων.

Για να κατανοήσετε το μέγεθος της φορολογικής ασυναρτησίας που επιλέγουν 387.532 συμπολίτες επιτηδευματίες σημειώστε τα τρελά νούμερα που αποκάλυψε ο καλός συνάδελφος. Ένας στους τρεις ιδιοκτήτες μπαρ ισχυρίστηκε ότι ζει με 800 ευρώ το μήνα. Ένας στους δύο της εστίασης δήλωσε ζημίες ή μηδενικό αποτέλεσμα κι όσοι τα... κατάφεραν, το έκαναν με 1.500 ευρώ το μήνα. Το μηνιάτικο 41% των κομμωτών είναι μόλις 409 ευρώ. Ένα στα δύο συνεργεία αυτοκινήτων αποδίδει στον αρχιμάστορα 755 ευρώ/μήνα. Οι υδραυλικοί που δεν μπαίνουν μέσα ζουν με 941 ευρώ μηνιαίως, κ.ο.κ.

Η κυβερνητική πλειοψηφία έχει ήδη πληρώσει ακριβά, πολιτικά βεβαίως, την θαρραλέα επιλογή του Κωστή Χατζηδάκη, όταν ακόμη ήταν στο υπουργείο Οικονομικών. Πιθανότατα γι αυτό εκτίει ποινή στην αντιπροεδρία της Κυβέρνησης. Το κακό είναι ότι άφησε τη δουλειά στη μέση, γιατί δεν έχω ακούσει τίποτε από τον διάδοχό του Κυριάκο Πιερρακάκη, για το αν και πως θα συνεχίσει στον δρόμο της πάταξης της φοροδιαφυγής.

Πλην όμως, ακόμη και με την εφαρμογή των τεκμηρίων και τον προσδιορισμό τεκμαρτού εισοδήματος, μέσω των οποίων κάτι πλήρωσαν και οι πένητες συμπολίτες επαγγελματίες, ο ετήσιος «κεφαλικός» φόρος που τους κάθησε ήταν μόλις 1.815 ευρώ. Είναι τόσο μικρός, που αποτελεί κίνητρο συνέχισης και μεγέθυνσης της προφανέστατης φοροδιαφυγής στην οποία επιδίδονται.

Λογιστές, οι οποίοι έχουν βαρύτατη ευθύνη επειδή τους καταρτίζουν τη φορολογική δήλωση, το οποίο, προφανώς το κάνουν δωρεάν αφού τα χρήματα που δηλώνουν για τους πελάτες τους δεν φθάνουν για να πληρωθούν κι αυτοί για την τέχνη τους, λένε ότι οι πελάτες τους πιστεύουν ότι το σύστημα των τεκμηρίων θα καταργηθεί και μάλιστα περιμένουν να συμβεί αυτό πριν τις προσεχείς εκλογές.

Δεν πιστεύω ότι αυτό θα συμβεί. Θα ήταν σκάνδαλο πανομοιότυπο με όσα παρακολουθούμε στην περίπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Γιατί, αν αντί του τεκμαρτού εισοδήματος γινόταν, έστω δειγματοληπτικά, έλεγχος στο «έσχες» των συγκεκριμένων συμπολιτών, αν δηλαδή κοίταζε η Εφορία τα περιουσιακά και άλλα στοιχεία για το πραγματικό κόστος διαβίωσης των οικογενειών τους και ξετίναζε σε βάθος μερικών ετών την τραγική εικόνα των οικονομικών τους, θα έβγαζε... παπάδες.

Τώρα το κάνει μόνον όταν ο φορολογούμενος τολμήσει να αμφισβητήσει το αποτέλεσμα των τεκμηρίων. Αυτό το τόλμησαν μόλις 200 άτομα και κάποια μάλιστα ήδη δικαιώθηκαν. Εξ αυτού συμπεραίνει κανείς ότι όλες οι άλλες περιπτώσεις είναι σίγουροι ότι ακόμη και με τα τεκμήρια πληρώνουν λιγότερο φόρο. Κι επειδή εμπιστεύομαι τους υπολογισμούς των έγκριτων λογιστών τους αλλά και το πατρογονικό «ένστικτο» του γνησίου φοροφυγά νομίζω ότι κάτι περισσότερο πρέπει να κάνει η κυβέρνηση για την αποκάλυψη της αποκρυβώμενης φορολογητέας ύλης, όπως αποκαλούν τα εισοδήματά μας οι άνθρωποι του υπουργείου Οικονομικών.

Δύσκολο ως ανεπίλυτο το δίλημμα για την κυβέρνηση. Αν το κάνει θα χάσει τις εκλογές. Όμως, αν δεν το κάνει, που είναι το πιθανότερο, θα πρέπει να γνωρίζει ότι οι μισθωτοί θα βρουν τον τρόπο να την τιμωρήσουν. Αρκεί να καταλάβουν ότι αυτός είναι ένας, ίσως μάλιστα ο σπουδαιότερος, λόγος που δεν τα βγάζουν πέρα με την ακρίβεια.

Το κράτος φορολογεί τους μισθωτούς (και τους συνταξιούχους) υπερβολικά, ώστε να πληρώνουν και όσα δεν καταδέχονται να πληρώσουν οι επαγγελματίες της φοροδιαφυγής. Αφήστε ότι πάρα πολλοί ανάμεσά τους, βάζουν το χέρι στην τσέπη του καταναλωτή-μισθωτού φορτώνοντας τις τιμές τους με όσα, αυτά τα λίγα, πληρώνουν, τελικά, στην Εφορία.

Είμαστε μια ωραία κατάσταση...