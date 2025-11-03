ΕΛΤΑ: Τι θυμίζουν οι ανερυθρίαστοι λαϊκισμοί

«Τα ΕΛΤΑ βρίσκονται στην τελευταία θέση, από την άποψη παροχής ποιότητας υπηρεσιών, μεταξύ των ταχυδρομείων χωρών της Ευρωπαϊκής Ενωσης. (…) Το θέμα των ελλειμμάτων είναι απόρροια των τιμολογίων κάτω του κόστους. (…) Η κυβέρνηση οφείλει να καλύπτει το κόστος της κοινωνικής πολιτικής μέσω ΕΛΤΑ και να το καλύψει μαζί με τα συσσωρευμένα ελλείμματα ύψους 41 δισεκατομμυρίων…».

Αν σας τρόμαξε το ποσόν, είναι από την εποχή της δραχμής. Το απόσπασμα το βρήκα στον «Ριζοσπάστη» και είναι από ανακοίνωση του συνδικάτου των ΕΛΤΑ, πριν κοντά τριάντα χρόνια, τον Μάρτιο 1997.

Το άλλο ενδιαφέρον είναι ότι μόλις εκείνη τη χρονιά η Microsoft είχε λανσάρει το internet mail και σε ολόκληρο τον κόσμο οι άνθρωποι που χρησιμοποιούσαν δωρεάν λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου υπολογιζόντουσαν σε μόλις 10 εκατομμύρια. Δεν το ήξερα ότι υπήρξα τόσο προνομιούχος!

Τότε λοιπόν, επί Σημίτη/ΠΑΣΟΚ, επειδή τα ΕΛΤΑ είχαν συνεχώς ζημίες, παρόλη την επιδότηση που τους πλήρωνε ήδη μετά το 1970 (!), ο ΟΤΕ (δηλαδή εμείς και πάλι…) εξυφάνθηκε ειδικό Επιχειρησιακό Σχέδιο, μέσω του οποίου ο εμβληματικός αυτός οργανισμός, όπως και άλλοι παρόμοιας σπουδαιότητας θα επιτύγχαναν την (οικονομική) εξυγίανσή τους, να μην επιβαρύνουν δηλαδή τους φορολογουμένους. Αυτό θα συνέβαινε και με τη «βοήθεια» του νέου νομοθετικού πλαισίου (Νόμος 2414) που εξυπηρετούσε, κατά την τότε «αριστερά» την ιδιωτικοποίηση και τελικά την εθνική προτεραιότητα που ήταν η ένταξη της Ελλάδας στην ΟΝΕ/Ευρώ, προϋπόθεση της οποίας ήταν και η μείωση του κρατικού ελλείμματος «γύρω» στο 3% του ΑΕΠ.

Όταν η Ιστορία επαναλαμβάνεται μοιάζει με φάρσα, όπως ορθώς ανάδειξε στην εποχή του το επιδραστικό δίδυμο του ιστορικού υλισμού. Η Ελλάδα παραμένει ένα καλό (!) παράδειγμα της φάρσας, που εννοούσαν οι Μάρξ-Ενγκελς. «Φάρσα» σε βάρος προφανώς όσων στην Ελλάδα πληρώνουν φόρους, αλλά και των Ευρωπαίων πολιτών που επιβαρύνθηκαν με τον δανεισμό που απαιτήθηκε προκειμένου να δανείσει η Ευρώπη την Ελλάδα, τότε που διέσωζαν το κράτος μας και τις τράπεζες «μας» επί μια οκταετία.

Είναι αξιοσημείωτο ότι πορευόμαστε ήδη σε μια νέα περίοδο (αυτο)καταστροφής όσων τόσο δύσκολα καταφέραμε. Στην εποχή που το φορολογημένο εισόδημα δεν καταφέρνει να καλύψει την ακρίβεια, κανείς δεν αναρωτήθηκε πόσο θα κοστίσει η παράταση ζωής κάποιων καταστημάτων ΕΛΤΑ. Θεωρούμε όμως ζήτημα υψίστης κοινωνικής προτεραιότητας να μείνουν ανοικτά όλα τα ταχυδρομικά καταστήματα τα οποία, οι περισσότεροι εξ ημών, δεν θυμόμαστε πότε επισκεφθήκαμε για τελευταία φορά.

Κι ας έχουν ήδη κλείσει, τα τελευταία χρόνια, πολλά γραφεία ΕΛΤΑ, κυρίως στις αστικές γειτονιές, χωρίς να το έχουν πάρει «χαμπάρι» οι τηλεοράσεις, ούτε να έχουν ξεσηκωθεί οι εκπρόσωποι του έθνους. Οι οποίοι θα έπρεπε να έχουν σκεφθεί, τόσα χρόνια, να καλέσουν τη διοίκηση του Οργανισμού να τους μιλήσει για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, να εξηγήσει το σχέδιο της και, σε τελευταία ανάλυση, να απαιτήσουν να εξαιρεθεί ο Οργανισμός από την εποπτεία του Υπερταμείου στο οποίο εκχωρήθηκε η νομή ολόκληρης της κρατικής περιουσίας για 99 χρόνια. Φαντάζομαι ότι θα είχε ενδιαφέρον να ακούσουμε τους βουλευτές των ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και πρώην ΑΝΕΛ για όλα αυτά, αφού εκείνοι ψήφισαν (το 2017) όλες αυτές τις προβλέψεις με το Τρίτο Μνημόνιο.

Σε μια τέτοια ενδιαφέρουσα συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής της Βουλής, που ήδη τώρα ζητήθηκε κατεπειγόντως από τον ΣΥΡΙΖΑ, θα μάθουμε, ελπίζω, πολλά και πολύ ενδιαφέροντα για τα χρήματα που έχουν πληρώσει τόσα χρόνια οι φορολογούμενοι προκειμένου να συνεχίζεται η επί πεντηκονταετία διάσωση και υπηρέτηση της υποχρέωσής του να παρέχει την καθολική υπηρεσία ταχυδρόμησης.

Γιατί είναι αλήθεια ότι η διοικητική πυραμίδα που εποπτεύει τη διοίκηση Σκλήκα των ΕΛΤΑ όφειλε να έχει ζητήσει την ενημέρωση της Βουλής, να είναι σίγουρη ότι το παντοδύναμο Σωματείο έχει καταλάβει το Σχέδιο Διάσωσης, αλλά κυρίως να εξηγήσει τους «πελάτες» (και τα κανάλια βεβαίως - βεβαίως…), τι σκοπεύει να κάνει. Η συναίνεση δεν έβλαψε ποτέ και κανέναν.

Βεβαίως, συνδικαλιστές και βουλευτές ήταν ενημερωμένοι και κακώς το παίζουν «έκπληκτοι» κάποιοι. Μπορεί κανείς να το διαπιστώσει από την απάντηση, για παράδειγμα, του υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Χρήστου Δερμεντζόπουλου σε αναφορά (από τις 5/8/2025) του βουλευτή Α. Πάνα (ΠΑΣΟΚ) στην οποία υποδεικνύεται ότι αυτή που πρέπει να εγκαλέσουν οι βουλευτές για το κατά πόσον τηρούνται οι υποχρεώσεις προς τους πολίτες των ΕΛΤΑ, είναι η Ανεξάρτητη Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).

Όλα αυτά, βεβαίως, σε ένα κράτος που σέβεται την έννοια του κράτους. Όχι στο σημερινό ελληνικό κράτος που «τρέχει» πανικόβλητο να σβήσει επικοινωνιακές πυρκαγιές, επαναλαμβάνοντας όλα τα λαϊκίστικα τερτίπια των κυβερνήσεων που μας οδήγησαν στη χρεωκοπία του κράτους και τα Μνημόνια της ντροπής.