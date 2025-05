Στην τιμή - ρεκόρ των 111.980 δολαρίων έφθασε το bitcoin, καταγράφοντας άνοδο 3,4%, προτού υποχωρήσει ελαφρώς. Αυτή η άνοδος προσφέρει αισιοδοξία στους επενδυτές για τις προοπτικές του δημοφιλέστερου νομίσματος, μεσούσης της αυξανόμενης ζήτησης από θεσμικούς επενδυτές και της υποστήριξης από την κυβέρνηση του Τραμπ. Μάλιστα, οι αναλυτές «βλέπουν» ότι το bitcoin θα «σκαρφαλώσει» στα 300.000 δολάρια.

Πλην του bitcoin, μικρότερα tokens σημείωσαν επίσης άνοδο σε μια ευρεία ανάκαμψη, με το ether, που κατατάσσεται δεύτερο, να σημειώνει σε κάποιο σημείο άνοδο περίπου 7,3%.

Σύμφωνα με το Bloomberg, τα νέα υψηλά επίπεδα σημειώθηκαν την ίδια ημέρα που ο πρόεδρος παρέθεσε δείπνο για τους κορυφαίους κατόχους του δικού του $Trump memecoin στο γκολφ κλαμπ του κοντά στην Ουάσιγκτον, ένα γεγονός που προκάλεσε κριτική από πολλούς Δημοκρατικούς και εμπειρογνώμονες σε θέματα δεοντολογίας, οι οποίοι τον κατηγορούν ότι «πουλάει» την πρόσβαση στο memcoin του και το Οβάλ Γραφείο.

Aπό πλευράς του, ο Αμερικανός πρόεδρος προέβη σε ανακοίνωση μέσω της δικής του πλατφόρμας, Truth Social, γράφοντας: «Οι ΗΠΑ ΚΥΡΙΑΡΧΟΥΝ στα κρυπτονομίσματα, το bitcoin κ.λπ. και θα συνεχίσουν να το κάνουν!».

Αισιοδοξία για το bitcoin

Όπως αναφέρει το Bloomberg, το bitcoin ενισχύεται μετά την πρόοδο ενός σημαντικού νομοσχεδίου για τα stablecoins στην αμερικανική Γερουσία, που τροφοδότησε τις ελπίδες για μεγαλύτερη κανονιστική σαφήνεια για τις εταιρείες ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων υπό τον Τραμπ, ο οποίος είναι υποστηρικτής των κρυπτονομισμάτων. Η αυξανόμενη ζήτηση από τη Strategy του Μάικλ Σέιλορ –η οποία κατέχει bitcoin αξίας άνω των 60 δισεκατομμυρίων δολαρίων– και ο αυξανόμενος κατάλογος των επενδυτών των συγκεκριμένων token είναι μια άλλη κινητήρια δύναμη πίσω από την άνοδο.

«Ήταν μια αργή πορεία προς νέα ιστορικά υψηλά», δήλωσε ο Τζόσουα Λιμ της FalconX Ltd. Οι αγορές από οντότητες όπως οι εταιρείες ειδικού σκοπού (SPAC) συμβάλλουν στην αύξηση των τιμών, συμπλήρωσε.

Η Strategy, πρώην MicroStrategy, υπέβαλε αίτηση την Πέμπτη για την πώληση προνομιούχων μετοχών αξίας έως 2,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων με ετήσιο επιτόκιο 10% για τη χρηματοδότηση της αγοράς ακόμη περισσότερων bitcoin.

Μια θυγατρική της Cantor Fitzgerald LP συνεργάζεται με τον εκδότη σταθερών νομισμάτων Tether Holdings SA και τον όμιλο SoftBank για να ιδρύσει την Twenty One Capital Inc., μια εταιρεία που μιμείται το επιχειρηματικό μοντέλο της Strategy. Μια θυγατρική της Strive Enterprises Inc., που συνιδρύθηκε από τον Βιβέκ Ραμασουάμι, συγχωνεύεται με την εισηγμένη στο Nasdaq Asset Entities Inc. για να σχηματίσει μια εταιρεία διαχείρισης bitcoin.

Διευρύνεται η υπεραπόδοση του bitcoin

H υπεραπόδοση του bitcoin σε σχέση με τα μικρότερα κρυπτονομίσματα, διευρύνεται. Ένας δείκτης που παρακολουθεί τα λεγόμενα altcoins έχει υποχωρήσει κατά περίπου 40% από την αρχή του έτους, ενώ το bitcoin έχει σημειώσει άνοδο 18% μέχρι στιγμής το 2025.

Μια ομάδα 12 αμερικανικών bitcoin exchange-traded funds (ETF) έχει προσελκύσει ισχυρές εισροές, με τους επενδυτές να επενδύουν περίπου 4,2 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι στιγμής τον Μάιο. Στις αγορές δικαιωμάτων προαίρεσης, οι επενδυτές δημιούργησαν εντυπωσιακές θέσεις σε bitcoin νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, με τα δικαιώματα προαίρεσης 110.000, 120.000 και 300.000 δολαρίων που λήγουν στις 27 Ιουνίου να καταγράφουν το μεγαλύτερο ανοιχτό ενδιαφέρον –ή τον αριθμό των εκκρεμών συμβολαίων– στο Deribit.

Ο Tόνι Σίκαμορ, αναλυτής αγοράς στην IG, δήλωσε σε νέο σημείωμά του προς τους επενδυτές ότι το νέο ρεκόρ υποδεικνύει ότι η απότομη πτώση του bitcoin από το προηγούμενο υψηλό που είχε σημειώσει στις 20 Ιανουαρίου σε κάτω από 75.000 δολάρια τον Απρίλιο ήταν «μια διόρθωση μέσα σε μια ανοδική αγορά. Απαιτείται μια σταθερή υπέρβαση των 110.000 δολαρίων για να ξεκινήσει η επόμενη άνοδος προς τα 125.000 δολάρια».

Βελτιωμένο το κλίμα στις αγορές μετά τη χαλάρωση των δασμών ΗΠΑ - Κίνας

«Το κλίμα στην αγορά βελτιώθηκε στις αρχές της εβδομάδας, χάρη στην απροσδόκητη χαλάρωση των δασμών μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας», δήλωσε ο Νικολάι Καρπένκο, ανώτερος διευθυντής πελατειακών σχέσεων στην B2C2. Όπως συμπλήρωσε. «οι εισροές σε κρυπτονομίσματα παραμένουν υγιείς, με πρωτοπόρο την κατανομή των εταιρικών ταμειακών διαθεσίμων και τη ζήτηση ETF, ενώ οι μακροοικονομικοί επενδυτές φαίνονται πιο διστακτικοί να επανέλθουν στην αγορά μόνο με βάση τις ελπίδες για μείωση των επιτοκίων».

Όπως αναφέρει το Bloomberg, η άνοδος των βραχυπρόθεσμων επιλογών που έχουν τιμές άσκησης σε σχετικά μικρό εύρος θέτει επίσης τις βάσεις γι' αυτό που ονομάζεται «gamma squeeze», όπου μια μεταβολή στην τιμή μπορεί να προκαλέσει μια ραγδαία μεταβολή στην αγορά.