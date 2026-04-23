Τζάστιν Σαν κατά Tραμπ: Αγωγή-«βόμβα» κατά της World Liberty Financial για απάτη ύψους 1 δισ. δολαρίων

Σε δικαστικό θρίλερ εξελίσσεται η σχέση του δισεκατομμυριούχου των crypto, Τζάστιν Σαν, με την οικογένεια του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς ο ιδρυτής του Tron κατέθεσε αγωγή εναντίον της World Liberty Financial (WLF), κατηγορώντας την για απάτη και παράνομο «πάγωμα» περιουσιακών στοιχείων.

Η αγωγή, η οποία κατατέθηκε την Τρίτη σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Καλιφόρνια, υποστηρίζει ότι η εταιρεία, στην οποία συμμετέχουν ενεργά ο Ντόναλντ Τραμπ και οι γιοι του, εμπόδισε παράνομα τον Σαν να ρευστοποιήσει tokens αξίας έως και 1 δισ. δολαρίων.

Εκβιασμός και «πάγωμα» κεφαλαίων

Σύμφωνα με το δικόγραφο, η WLF φέρεται να άσκησε πιέσεις στον Sun να επενδύσει «εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια» για την έκδοση του USD1, του νέου stablecoin της εταιρείας. Όταν ο Σαν αρνήθηκε να δεσμεύσει επιπλέον κεφάλαια, η εταιρεία φέρεται να προχώρησε στην εκδικητική δέσμευση των υπαρχόντων κεφαλαίων του.

Ο Σαν καταγγέλλει επίσης ότι η World Liberty Financial τροποποίησε κρυφά τους συμβατικούς όρους, αποκτώντας τη δυνατότητα να βάζει σε «μαύρη λίστα» κατόχους tokens και να απαγορεύει τη μεταφορά τους, χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωση ή ψηφοφορία της κοινότητας.

«Η World Liberty απλώς οικειοποιήθηκε αυτή την εξουσία χωρίς καμία διαδικασία διακυβέρνησης», αναφέρει χαρακτηριστικά η καταγγελία.

Η απάντηση της πλευράς Tραμπ

Η αντίδραση της World Liberty Financial ήταν άμεση και επιθετική καθώς ο διευθύνων σύμβουλος Ζακ Γουίτκοφ και ο Έρικ Τραμπ απέρριψαν τις κατηγορίες ως «εντελώς αβάσιμες».

Ο Γουίτκοφ αρακτήρισε την αγωγή ως μια «απεγνωσμένη προσπάθεια αντιπερισπασμού» από πλευράς του Σαν, υποστηρίζοντας ότι ο επιχειρηματίας υπέπεσε σε παραπτώματα που ανάγκασαν την εταιρεία να λάβει μέτρα προστασίας για τους χρήστες της, ενώ η εταιρεία δηλώνει έτοιμη να προχωρήσει σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για να προστατεύσει την κοινότητά της.

Η δικαστική διαμάχη απειλεί να κλονίσει ανεπανόρθωτα τη σχέση του Σαν με το περιβάλλον Trump.

Ο Σαν, ένας από τους ισχυρότερους παίκτες στην αγορά των crypto, είχε αποκαλύψει πέρυσι πως είναι ο μεγαλύτερος κάτοχος του token $TRUMP, στηρίζοντας ενεργά τα εγχειρήματα του Τραμπ.