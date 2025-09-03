Προειδοποιήσεις της ΕΚΤ για τα stablecoins - Τα «καμπανάκια» της Λαγκάρντ προς την ΕΕ

Την ανάγκη ενός σταθερού ρυθμιστικού πλαισίου για τη λειτουργία ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, όπως τα stablecoins, στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπογράμμισε την Τετάρτη η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ.

Μιλώντας από τη Φρανκφούρτη και το 9ο συνέδριο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου (ESRB), η Γαλλίδα αξιωματούχος ανέφερε πως η «Η νομοθεσία της ΕΕ πρέπει να διασφαλίζει ότι τα stablecoins δεν μπορούν να λειτουργούν στην ΕΕ, εκτός εάν υποστηρίζονται από ισχυρά καθεστώτα ισοδυναμίας σε άλλες δικαιοδοσίες και από διασφαλίσεις σχετικά με τη μεταφορά περιουσιακών στοιχείων μεταξύ της ΕΕ και χωρών εκτός ΕΕ».

Ακόμα, η κ. Λαγκάρντ είπε πως ο «ρόλος μας είναι να ξεπεράσουμε τον "θόρυβο"| της καινοτομίας, παραμένοντας προσκολλημένοι στις διαχρονικές αρχές της ορθής διαχείρισης κινδύνων, της εποπτείας και της αποτελεσματικής πολιτικής».