Πώς θα επηρεάσει τις αγορές η έγκριση spot BTC ή ETH ETFs

Όσοι επενδυτές και αναλυτές είναι ακόμα αισιόδοξοι για τις αγορές κρυπτονομισμάτων, βασίζονται στο αφήγημα της πιθανής έγκρισης spot BTC & ETH ETFs. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ έχει συγκεντρώσει μεγάλο αριθμό αιτήσεων προς έγκριση ETF που βασίζονται στις τιμές spot κρυπτονομισμάτων, από εκδότες αμοιβαίων κεφαλαίων.

Τα spot ETF bitcoin θα μπορούσαν να ενισχύσουν την υιοθέτηση του περιουσιακού στοιχείου από νεότερους επενδυτές και να τονώσουν τη ρευστότητα των αγορών του BTC. Ωστόσο, οι αναλυτές θεωρούν πως θα δούμε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Ether ,πριν δούμε έγκριση για spot BTC ETFs, κάτι που θα μπορούσε να μειώσει την κυριαρχία του bitcoin έναντι του δεύτερου μεγαλύτερου κρυπτονομίσματος.

Ένα νέο κύμα αιτήσεων για spot bitcoin ETFs ξεκίνησε όταν η BlackRock αιτήθηκε να κυκλοφορήσει ένα τέτοιο επενδυτικό προϊόν για πρώτη φορά. Η Ark Invest και η 21Shares είχαν υποβάλει εκ νέου αίτηση για ένα παρόμοιο προϊόν περίπου δύο μήνες πριν. Στη συνέχεια, η αίτηση της Volatility Shares, στα τέλη Ιουλίου, ξεκίνησε αυτό που κατέληξε να είναι ένα κύμα καταθέσεων για ETF που θα κατείχαν συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Ether.

Σχεδίασε ένα ETF που θα κατέχει συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Ether, μόλις λίγους μήνες αφότου άλλοι εκδότες κεφαλαίων σταμάτησαν παρόμοιες προσπάθειες. Το προτεινόμενο ETF για τη στρατηγική Ether, το οποίο κατατέθηκε προς την SEC στις 28 Ιουλίου, θα επενδύσει σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Ether με διακανονισμό μετρητών που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων του Σικάγου (CME).

Το επενδυτικό όχημα δεν θα επένδυε απευθείας σε ETH. Τα πρώτα ETF συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης bitcoin κυκλοφόρησαν τον Οκτώβριο του 2021 αφού πήραν το πράσινο φως της SEC και ο εκδότης νωρίτερα αυτόν τον μήνα κυκλοφόρησε το πρώτο ETF μελλοντικής εκπλήρωσης bitcoin με μόχλευση στις ΗΠΑ.

Το προηγούμενο κύμα αιτήσεων για ETH ETFs είχε απορριφθεί από την αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς λόγω ανησυχιών σχετικά με τα επίπεδα ρευστότητας των συμβάσεων μελλοντικής εκπλήρωσης Ether, καθώς και την έλλειψη σαφήνειας σχετικά με το εάν το Ether είναι τίτλος ή εμπόρευμα.

Πού βρισκόμαστε σήμερα

Μετά από περίπου 10 χρόνια προσπαθειών από επενδυτικές εταιρείες να λανσάρουν ένα spot bitcoin ETF, η SEC δεν έδωσε ποτέ έγκριση να κυκλοφορήσει στην αγορά. Οι αιτήσεις για ένα ETF συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης Ether, που υποβλήθηκαν στη ρυθμιστική αρχή μέχρι τον Μάιο, τέθηκαν σε παύση. Τα τότε δημοσιεύματα της αγοράς ήθελαν την ρυθμιστική αρχή να έχει ζητήσει τη διακοπή από τους αιτούντες. Νωρίτερα αυτό το μήνα, δημοσιεύματα ήθελαν την SEC να είναι τώρα έτοιμη να εξετάσει τα ETF μελλοντικής εκπλήρωσης Εther. Η Volatility Shares σημείωσε την περασμένη εβδομάδα ότι σκοπεύει να εισαγάγει τα Εther futures ETF στις 12 Οκτωβρίου, αν και η SEC θα μπορούσε να απορρίψει την αίτηση μέχρι τότε.

Αντίθετα, η SEC, θα μπορούσε να εξαντλήσει το διάστημα και να αποφασίσει μέχρι τις αρχές του 2024 για τα προτεινόμενα spot bitcoin ETF.

Ο αναμενόμενος αντίκτυπος στις αγορές

Το βασικό επιχείρημα των αναλυτών που θεωρούν πως ένα spot bitcoin ETF είναι ότι θα μπορούσε να δώσει πρόσβαση σε επενδυτές που δεν είχαν ακόμη έκθεση στην κατηγορία των κρυπτονομισμάτων και να ενισχύσουν την ρευστότητα.

Το ενεργητικό των υπό διαχείριση κεφαλαίων τοποθετημένα σε ETF ήταν 9,6 τρισεκατομμύρια δολάρια κατά το 2022, σύμφωνα με δεδομένα της Statista.

Εκτός από το ότι είναι άμεσα διαθέσιμα στους ιδιώτες επενδυτές σε πλατφόρμες μεσιτείας, τα ETF είναι ένα προτιμώμενο εργαλείο των οικονομικών συμβούλων.

Μια πρόσφατη έρευνα (Ιούνιος 2023) από το Journal of Financial Planning και την Financial Planning Association καταλήγει ότι περισσότερο από το 90% των χρηματοοικονομικών συμβούλων χρησιμοποιούν ή προτείνουν ETF. Αντίστοιχα μια έρευνα από τον Απρίλιο του 2022 του Nasdaq συμπεραίνει πως το 72% των χρηματοοικονομικών συμβούλων θα ήταν πιο πιθανό να επενδύσουν σε κρυπτονομίσματα, εάν προσφερόταν ένα spot bitcoin ETF στις ΗΠΑ.

Ομοίως, το 32% των επαγγελματιών του χρηματοοικονομικού τομέα ανέφερε την «έλλειψη εύκολα προσβάσιμων επενδυτικών οχημάτων όπως τα ETF και τα αμοιβαία κεφάλαια» ως εμπόδιο στην επένδυση στις αγορές κρυπτονομισμάτων, σύμφωνα με μια έκθεση από την Bitwise και την VettaFi.

Με την υπογραφή της BlackRock

Η ίδια η τοποθέτηση της BlackRock λειτουργεί ως σφραγίδα έγκρισης των θεσμικών επενδυτών και ενδιαφέρον για τις αγορές κρυπτονομισμάτων. Η BlackRock διαχειρίζεται περισσότερα από 9 τρισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία.

Αυτήν τη στιγμή, δώδεκα επενδυτικές εταιρείες έχουν καταθέσει αίτηση στην αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για έγκριση ενός spot bitcoin ETF. Μια έγκριση ενός ETF μπορεί να ενισχύσει την τιμή του BTC και να καταστήσει το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα λιγότερο ευμετάβλητο. Ιστορικά, το Bitcoin έφτασε στην υψηλή τιμή όλων των εποχών, περίπου 69.000 $ τον Νοέμβριο του 2021 περίπου ένα μήνα μετά την κυκλοφορία των πρώτων ETF μελλοντικής εκπλήρωσης συμβάσεων bitcoin.