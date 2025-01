«Κόντρα» Τραμπ - Μελάνια στην αγορά των crtypto - Πώς κινούνται τα meme coins τους

Ένα κρυπτονόμισμα, του οποίου το ντεμπούτο έκανε ο ίδιος ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, έχει συγκλονίσει την αγορά των crypto, προσελκύοντας όγκο συναλλαγών δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ τροφοδοτεί ανησυχίες για σύγκρουση συμφερόντων λόγω της ανάληψης της αμερικανικής προεδρίας από τον Τραμπ τη Δευτέρα (20/01).

Το ψηφιακό νόμισμα «Official Trump» στο blockchain Solana είδε την κεφαλαιοποίησή του να αυξάνεται στα 15 δισεκατομμύρια δολάρια το σαββατοκύριακο, σύμφωνα με στοιχεία από το CoinMarketCap, τα οποία επικαλείται το πρακτορείο Bloomberg, αφού ο Ρεπουμπλικανός πολιτικός το διαφήμισε στους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Παρασκευή.

My NEW Official Trump Meme is HERE! It’s time to celebrate everything we stand for: WINNING! Join my very special Trump Community. GET YOUR $TRUMP NOW. Go to https://t.co/GX3ZxT5xyq — Have Fun! pic.twitter.com/flIKYyfBrC