Κρυπτονομίσματα

Παρά την συνεχή αβεβαιότητα σε μακροοικονομικό περιβάλλον η συνεχής πτώση στις αγορές κρυπτονομισμάτων καθοδηγείται από τις συνεχείς αστοχίες των κορυφαίων παικτών της αγοράς.

Το Bitcoin (BTC) και το Ethereum (ETH) ακολούθησαν τη Wall Street, σημειώνοντας το υψηλό της εβδομάδας μετά από καλύτερα (από τα αναμενόμενα) δεδομένα σχετικά με την απασχόληση στις ΗΠΑ και του ότι ο πληθωρισμός υποχώρησε τον Νοέμβριο στο 7,1%. Αυτό οδήγησε για πρώτη φορά το $BTC πάνω από τα 18.000 $ για πρώτη φορά από την κατάρρευση του FTX.

Στη συνέχεια, τόσο το $BTC, όσο και το $ETH σημείωσαν μεγάλη πτώση μετά την ανακοίνωση της Fed ότι η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ σχεδιάζει να συνεχίσει να αυξάνει τα επιτόκια μέχρι το 2023 για την καταπολέμηση του πληθωρισμού.

Από το πρωί του Σαββάτου, το Bitcoin έπεσε 2,6% τις τελευταίες επτά ημέρες, ενώ το Ethereum τα πήγε χειρότερα, με πτώση 6,6% .Μεταξύ των δέκα μεγαλύτερων σε κεφαλαιοποίηση κρυπτονομισμάτων, το Dogecoin (DOGE) σημείωσε πτώση που άγγιξε το 20% σε μια εβδομάδα.

Μεγάλη πτώση σημείωση και το $ΒΝΒ του ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων Binance, με πολλούς να αναρωτιούνται για την υγεία των αποθεματικών του ανταλλακτηρίου. Το $ΒΝΒ μειώθηκε πάνω από 15% σε εβδομαδιαίο επίπεδο. Την Πέμπτη, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Binance, Changpeng «CZ» Zhao, αντιμετώπισε «δύσκολες ερωτήσεις» από τους δημοσιογράφους του CNBC στις οποίες απάντησε με ιδιαίτερη αμηχανία που δεν έπεισε την αγορά.

Την Παρασκευή η εταιρεία ορκωτών ελεγκτών Mazars δήλωσε ότι σταματάει προσωρινά κάθε εργασία για τους πελάτες των αγορών κρυπτονομισμάτων, συμπεριλαμβανομένων των αναφορών απόδειξης αποθεματικών για εταιρείες όπως το Binance, το KuCoin και το Crypto.com. Αντίστοιχα και η Armanino, η ελεγκτική εταιρεία που ήταν υπεύθυνη για το FTX US, το Kraken, και το NEXO ανακοίνωσε πως πρόκειται να αποχωρήσει από τις αγορές κρυπτονομισμάτων.

Στους καταλύτες για την συνέχιση της πτώσης της αγοράς κρυπτονομισμάτων είναι και η τρύπα $3 δισ. στον ισολογισμό των εταιρειών του Digital Currency Group, με εταιρείες που έχουν κομβική σημασία στο οικοσύστημα των κρυπτονομισμάτων. Το DCG είναι μία από τις μεγαλύτερες και πιο γνωστές εταιρείες κρυπτονομισμάτων που έχει τις εταιρείες Genesis, Grayscale, CoinDesk, Foundry και Luno.

Το Digital Currency Group έχει προχωρήσει σε άτυπη στάση πληρωμών, ενώ ήδη οι συνέπειες από αυτό επηρεάζουν και τα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων Genesis και όπως μάθαμε αυτήν την εβδομάδα και το ολλανδικό ανταλλακτήριο Bitvavo. Το Bitvavo έχει 280 εκατομμύρια ευρώ με την Digital Currency Group (DCG), που αποτελεί περίπου το 17,5% από τα συνολικά 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ που η Bitvavo λέει ότι διαχειρίζεται σε καταθέσεις των πελατών του ανταλλακτηρίου.

Ωστόσο, ένας εκπρόσωπος του DCG είπε στο πρακτορείο Reuters ότι τα κεφάλαια οφείλονται από την «ανεξάρτητη θυγατρική» Genesis και όχι από το DCG. Αντίστοιχα το αμερικανικό ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Gemini, έχει διακόψει τις αναλήψεις στο προϊόν Earn επειδή ο συνεργάτης του ανταλλακτηρίου στο πρόγραμμα Gemini Earn ήταν η Genesis. Η Genesis φέρεται να οφείλει στους χρήστες του Gemini Earn 900 εκατομμύρια δολάρια.

Στις 22 Νοεμβρίου, σε ενημέρωση προς τους μετόχους του DCG, έγινε γνωστό ότι το DCG οφείλει στη Genesis 575 εκατομμύρια δολάρια. Ωστόσο, στις 3 Δεκεμβρίου, οι Financial Times ανέφεραν ότι το DCG οφείλει στη Genesis 1,7 δισεκατομμύρια δολάρια.

Το βράδυ της Παρασκευή, σημειώθηκε επιθετικό sell off πολλών κρυπτονομισμάτων συνδεδεμένων με το DCG, εικάζοντας ότι θα μπορούσε να είναι το DCG που αναζητά ρευστότητα.

Το Filecoin και το Flow, στα οποία το DCG έχει έκθεση, σημείωσαν πτώση περίπου 20% και 10%.

Το DCG έχει έκθεση σε περίπου 90 κρυπτονομίσματα με τη μεγαλύτερη έκθεση στα Filecoin, Zen, ETC, Near, Flow, Decentraland, Curve, Lido, The Graph. Αντίστοιχα και η έκπτωση σε σχέση με το NAV στα καταπιστεύματα της Grayscale κινούνται σε επίπεδα ρεκόρ.