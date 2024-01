Η κεφαλαιοποίηση του πιο δημοφιλούς memecoin, του Dogecoin, μπορεί να ξεπερνά τα 11,3 δισ. δολάρια και φαίνεται να λαμβάνει υποστήριξη από τον πιο πλούσιο άνθρωπο του κόσμου, ωστόσο, μυστήριο καλύπτει το ανεξάρτητο μη κερδοσκοπικό ίδρυμα που διατηρεί τον κώδικα και την ιστοσελίδα του κρυπτονομίσματος.

Παρά την προφανή υποστήριξη του Ίλον Μασκ (οικονομική, αλλά και διαφημιστική), και την ευρύτατη απήχηση του κρυπτονομίσματος, οι προσπάθειες της τεχνολογικής ανάπτυξης ή ακόμα και σε επίπεδο μάρκετινγκ του Dogecoin ήταν αργές - αν όχι ανύπαρκτες.

Η τελευταία εξέλιξη στο αποθετήριο κώδικα που συνδέεται από τον ιστότοπο του Dogecoin Foundation δείχνει ότι η τελευταία ανανέωση ήταν σχεδόν πριν από τρία χρόνια, στις 18 Μαΐου 2021, και αυτό ήταν ένα πρότυπο για να υποβάλουν σφάλματα οι χρήστες.

Το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών για την επόμενη μεγάλη κυκλοφορία (1.21), που ανακοινώθηκε το 2021, φαίνεται να έχει ολοκληρωθεί αλλά δεν έχει αναπτυχθεί. Άλλα προϊόντα έχουν ενημερωθεί πιο πρόσφατα, συμπεριλαμβανομένου του «GigaWallet», το οποίο ανανεώθηκε την περασμένη εβδομάδα.

Ωστόσο, πέρα από την αδράνεια των προγραμματιστών που συνεισφέρουν στον ανοιχτό κώδικα του κρυπτονομίσματος, το μη κερδοσκοπικό ίδρυμα του Dogecoin φαίνεται να αντιμετωπίζει διοικητικά προβλήματα με δύο από διοικητικές οντότητές του, τη Madeupnumbers Ltd και τη Much Wow Ltd. Και οι δύο αναφέρονται ως «Λογαριασμοί σε καθυστέρηση» στο Companies House του Ηνωμένου Βασιλείου.

Αυτές οι δύο οντότητες είναι οι δύο εταιρείες που ελέγχονται από το Dogecoin Foundation που εδρεύει στην Αυστραλία για τη συνέχιση των δραστηριοτήτων του οργανισμού.

Ο Ίλον Μασκ έχει υπάρξει από τους πιο ενθουσιώδεις υποστηρικτές του Dogecoin με πολλές αναφορές που δεν έχουν επιβεβαιωθεί να τον θέλουν να συμμετέχει στη χρηματοδότηση του έργου.

Η βιογραφία του Ίλον Μασκ από τον Αμερικανό συγγραφέα Γουόλτερ Άιζακσον συζητά εκτενώς την οικονομική υποστήριξη του δισεκατομμυριούχου για το έργο, ενώ σε ένα άρθρο του 2021 του ιστότοπου Decrypt, ο διευθυντής του Dogecoin Foundation Ρος Νίκο ισχυρίζεται ότι απέρριψε την προσφορά του παρά τη στενή συνεργασία με τον ιδρυτή της Tesla που χρονολογείται από το 2019.

Όποια και αν είναι η αλήθεια, η υποστήριξη του Μασκ για το έργο είναι ξεκάθαρη και σε πολύ μεγάλο βαθμό ευθύνεται για την επιτυχία και την κεφαλαιοποίηση του κρυπτονομίσματος, παρά την αδράνεια του ιδρύματος. Ο δισεκατομμυριούχος το έχει υποστηρίξει άλλωστε και στην ιδιαίτερη δημοφιλή εκπομπή Saturday Night Live.

Αντίστοιχα, ο Τζάρεντ Μπίρτσολ, ο οποίος διευθύνει το οικογενειακό γραφείο του Μασκ, περιλαμβανόταν επίσης στο συμβουλευτικό συμβούλιο του Ιδρύματος Dogecoin. Ωστόσο, ο Μασκ είχε διαψεύσει στο κοινωνικό δίκτυο Χ ότι τόσο ο ίδιος ή ο Τζάρεντ Μπίρτσολ είχε οποιαδήποτε σχέση με το Dogecoin Foundation.