Ιράν: Αυξάνεται η χρήση του Bitcoin εν μέσω των ταραχών στη χώρα

Σύμφωνα με την έκθεση της εταιρείας ανάλυσης Chainalysis, τον τελευταίο μήνα σημειώθηκε τεράστια αύξηση στη χρήση του Bitcoin στο Ιράν, την ώρα που στη χώρα έχουν ξεσπάσει λαϊκές εξεγέρσεις.

Όπως αναφέρει το qizmodo, η έκθεση εξετάζει συγκεκριμένα την αύξηση των αναλήψεων από ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων προς άγνωστες διευθύνσεις Bitcoin, γεγονός που δείχνει ότι ο τοπικός πληθυσμός αποφεύγει τα επίσημα χρηματοπιστωτικά κανάλια της χώρας και προτιμά το αποκεντρωμένο, peer-to-peer σύστημα ψηφιακού νομίσματος.

Συγκεκριμένα, η έκθεση δείχνει αύξηση 262% στο ποσό των αναλήψεων αξίας άνω των 10.000 δολαρίων σε πορτοφόλια bitcoin από την έναρξη των διαμαρτυριών σε εθνικό επίπεδο. Σύμφωνα με την έκθεση, οι λόγοι για το αυξημένο ενδιαφέρον για τα bitcoin περιλαμβάνουν την κατάρρευση της αξίας του ιρανικού ριάλ και την πιθανή αυξημένη ανάγκη των πολιτών να συναλλάσσονται εκτός των χρηματοοικονομικών καναλιών που ελέγχονται από την κυβέρνηση.

«Αυτό το μοτίβο αυξημένων αναλήψεων BTC σε περιόδους αυξημένης αστάθειας αντικατοπτρίζει μια παγκόσμια τάση που έχουμε παρατηρήσει σε άλλες περιοχές που βιώνουν πόλεμο, οικονομική αναταραχή ή κυβερνητικές καταστολές», αναφέρει η έκθεση.

Σύμφωνα με την Chainalysis, δεν είναι η πρώτη φορά που παρατηρείται απότομη αύξηση στη χρήση του Bitcoin σε μια χώρα που αντιμετωπίζει κάποιου είδους κρίση. Στο παρελθόν, η Chainalysis έχει δημοσιεύσει εκθέσεις που αναφέρουν αυξημένη υιοθέτηση του κρυπτονομίσματος στην Ουκρανία εν μέσω του πολέμου με τη Ρωσία, την υποτίμηση των νομισμάτων της Αργεντινής και της Βενεζουέλας και άλλα.

Πιο πρόσφατα, χώρες όπως η Βενεζουέλα και η Ρωσία έχουν χρησιμοποιήσει bitcoin και stablecoins όπως το USDT της Tether για να αποφύγουν οικονομικές κυρώσεις. Σύμφωνα με μια άλλη πρόσφατη έκθεση της Chainalysis, αυτό το είδος παράλαμψης των κυρώσεων ήταν η αιτία για το ρεκόρ των 154 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε χρήση κρυπτονομισμάτων.

Από τα τέλη Δεκεμβρίου, οι αναταραχές συνεχίζονται στο Ιράν, λόγω της υποτίμησης του ιρανικού ριάλ και άλλων οικονομικών δυσκολιών. Αυτά τα παράπονα επιδεινώνονται από μακροπρόθεσμα προβλήματα όπως η διαφθορά, η καταστολή και η γενική κακοδιαχείριση της κυβέρνησης. Με αυτόν τον τρόπο, η χρήση του Bitcoin μπορεί επίσης να θεωρηθεί ως μια μορφή διαμαρτυρίας, όπου οι άνθρωποι απλώς αποχωρούν από το παραδοσιακό χρηματοπιστωτικό σύστημα.