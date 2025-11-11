Η Κίνα κατηγορεί τις ΗΠΑ για κλοπή Bitcoin αξίας $13 δισ.

Η κινεζική υπηρεσία κυβερνοασφάλειας κατηγόρησε την αμερικανική κυβέρνηση για κλοπή Bitcoin αξίας περίπου 13 δισ. δολαρίων, σε μια από τις τελευταίες προσπάθειες της Κίνας να αποδώσει τις μεγάλες κυβερνοεπιθέσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η κατηγορία αφορά την κλοπή 127.272 Bitcoin από το LuBian Bitcoin mining pool τον Δεκέμβριο του 2020, μία από τις μεγαλύτερες κλοπές κρυπτονομισμάτων στην ιστορία. Σύμφωνα με το Κινεζικό Εθνικό Κέντρο Αντιμετώπισης Έκτακτων Περιστατικών Υπολογιστικών Ιών, η παραβίαση ήταν πιθανώς μια «επιχείρηση χάκερ σε επίπεδο κράτους» υπό την ηγεσία των ΗΠΑ.

Σε μια έκθεση που δημοσιεύθηκε την περασμένη εβδομάδα, οι κινεζικές αρχές ισχυρίστηκαν ότι η αθόρυβη και καθυστερημένη μετακίνηση των κλεμμένων Bitcoin ταιριάζει περισσότερο με μια ενέργεια σε επίπεδο κυβέρνησης παρά με μια τυπική εγκληματική συμπεριφορά. Η έκθεση συνδέει τα κλεμμένα Bitcoin από το LuBian, που κάποτε ήταν μια από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις εξόρυξης Bitcoin παγκοσμίως, με tokens που κατασχέθηκαν από την κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει δηλώσει ότι αυτά τα κατασχεθέντα tokens σχετίζονται με τον Chen Zhi, πρόεδρο του καμποτζιανού ομίλου Prince Group.

«Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ενδέχεται να έχει ήδη χρησιμοποιήσει τεχνικές hacking ήδη από το 2020 για να κλέψει τα 127.000 Bitcoin που κατείχε ο Chen Zhi», αναφέρεται στην έκθεση. «Πρόκειται για μια κλασική επιχείρηση «black eats black» που οργανώθηκε από μια κρατική οργάνωση hacking».

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης υπέβαλε αγωγή για την κατάσχεση των 127.271 Bitcoin, καθιστώντας την τη μεγαλύτερη δράση κατάσχεσης από τις ΗΠΑ. Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς που εμπλέκονται στην υπόθεση Chen αρνήθηκαν να σχολιάσουν τον τρόπο με τον οποίο απέκτησαν τον έλεγχο των Bitcoin.