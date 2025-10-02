Η ευρωπαϊκή εποπτική αρχή για τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους κάλεσε την Πέμπτη να ληφθούν επειγόντως μέτρα ασφαλείας για τα stablecoins που εκδίδονται μόνο εν μέρει εντός της ΕΕ, επαναλαμβάνοντας προειδοποίηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η οποία ανησυχεί ότι η αποτυχία τους θα μπορούσε να προκαλέσει «bank run» στα αποθεματικά.

Τα stablecoins είναι ένα είδος κρυπτονομίσματος που έχει σχεδιαστεί ώστε να διατηρεί σταθερή αξία, καθώς συνδέεται με ένα αποθεματικό περιουσιακό στοιχείο, όπως ένα νόμισμα ή ένα καλάθι περιουσιακών στοιχείων, σύμφωνα με το Investing.

Η ΕΕ έχει θέσει σε εφαρμογή ένα από τα αυστηρότερα καθεστώτα παγκοσμίως για τα κρυπτοστοιχεία, αλλά οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής ανησυχούν ότι εκδότες εκτός ΕΕ απολαμβάνουν ευκολότερη ρύθμιση και θα μπορούσαν να εισάγουν χρηματοοικονομικό κίνδυνο.

«Το Γενικό Συμβούλιο τόνισε ότι τα σχήματα πολλαπλών εκδοτών τρίτων χωρών – με ανταλλάξιμα stablecoins που εκδίδονται τόσο στην ΕΕ όσο και εκτός – έχουν εγγενείς ευπάθειες που απαιτούν άμεση πολιτική απάντηση», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ESRB), με επικεφαλής την πρόεδρο της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ.

Οι κανόνες της ΕΕ απαιτούν τα stablecoins να καλύπτονται πλήρως από αποθεματικά. Η Λαγκάρντ δήλωσε ότι η Ένωση θα πρέπει να υποχρεώσει τις εταιρείες που εκδίδουν stablecoins τόσο εντός όσο και εκτός ΕΕ να τηρούν τα ίδια πρότυπα.

Στα «πολλαπλής έκδοσης» σχήματα, μια οντότητα εντός ΕΕ και μια εκτός ΕΕ εκδίδουν από κοινού stablecoins, αλλά η αυστηρή ρύθμιση της ΕΕ δεν επεκτείνεται στον εκδότη εκτός ΕΕ, δημιουργώντας άνιση μεταχείριση.

Η βασική ανησυχία είναι ότι σε περίπτωση μαζικής απόσυρσης, οι επενδυτές θα επιλέξουν να κάνουν εξαργύρωση στην ΕΕ, όπου ισχύουν τα αυστηρότερα μέτρα προστασίας.

Ωστόσο, τα αποθεματικά που διατηρούνται στην ΕΕ ενδέχεται να μην επαρκούν για να καλύψουν τη συγκεντρωμένη ζήτηση, δημιουργώντας κρίση ρευστότητας στο μπλοκ και ενδεχομένως αναγκάζοντας την ΕΚΤ να παρέμβει.

«Οι πολυλειτουργικές ομάδες μπορεί να λειτουργούν υπό καθεστώτα ρύθμισης πολύ πιο ελαστικά σε σχέση με τους χρηματοοικονομικούς ομίλους, γεγονός που εγείρει το ζήτημα των αποκλινόντων προληπτικών προτύπων», πρόσθεσε το ESRB.