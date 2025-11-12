Η βουτιά στο Bitcoin και οι παγίδες για τους επενδυτές

Στις 6 Οκτωβρίου, το Bitcoin έγραψε το ιστορικό του υψηλό, ανεβαίνοντας λίγο πάνω από τα 126.000 δολάρια, περίπου 30% πάνω από την αρχή της χρονιάς και σχεδόν 70% πάνω από τα χαμηλά του Απριλίου 2025. Το ότι μέσα σε 30 μέρες το βασικότερο ψηφιακό νόμισμα βρέθηκε για λίγο κάτω από τα 100.000 δολάρια είναι ένα αξιοσημείωτο γεγονός, δεν μπορούμε όμως να πούμε πως πρόκειται για κάτι εντυπωσιακό.

Στη μέχρι τώρα ζωή του, το Bitcoin έχει υποστεί πολύ μεγαλύτερες ποσοστιαίες πτώσεις αλλά έχει καταφέρει όλες τις φορές να αναγεννηθεί και να επιστρέψει δριμύτερο στη μακροχρόνια ανοδική του πορεία. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως ό,τι έγινε στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων και του Bitcoin από την 6η Οκτωβρίου και μετά θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ως κάτι συνηθισμένο και να θεωρήσουμε πως, για μία ακόμα φορά, το ψηφιακό νόμισμα θα καταφέρει άνετα να ανακάμψει.

Τις ημέρες πριν την επίτευξη των ιστορικών υψηλών του, το Bitcoin είχε κινηθεί αρκετά δυνατά και μάλιστα πολλοί παράγοντες της χρηματοοικονομικής βιομηχανίας εκτιμούσαν πως είχε γίνει πόλος έλξης για επενδυτές που έψαχναν κάποιο ασφαλές καταφύγιο για ένα μέρος των διαθεσίμων τους, ερμηνεύοντας έτσι το γεγονός πως για μερικές εβδομάδες ο χρυσός και ο «ανταγωνιστής» του είχαν μία παρόμοια ισχυρή ανοδική πορεία.

Όμως μία λεκτική κορώνα του Αμερικανού προέδρου σχετικά με τους δασμούς προς την Κίνα έφερε τεράστια αναστάτωση σε όλη την αγορά crypto και θύμισε και πάλι στους επενδυτές το πόσο γρήγορα μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω. Μέσα σε μερικές ώρες, το Bitcoin έπεσε από τις 122.500 στις 104.800, ενώ σε όλη την αγορά κρυπτονομισμάτων παρατηρήθηκαν μαζικές αναγκαστικές πωλήσεις από επενδυτές που είχαν αγοράσει κάνοντας χρήση δανεισμού και προτίμησαν να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους προβαίνοντας σε ρευστοποιήσεις.

Αυτά έγιναν το διήμερο 9 – 10 Οκτωβρίου αλλά την επόμενη μέρα το κρυπτονόμισμα επέστρεψε στις 115.000. Η ψηφιακή ταλαιπωρία δεν τελείωσε όμως τότε. Το κακό χρηματιστηριακό κλίμα της πρώτης εβδομάδας του Νοεμβρίου έφερε νέες σημαντικές πιέσεις στην αγορά crypto και το Bitcoin υποχώρησε και πάλι, πέφτοντας στις 4 Νοεμβρίου κάτω και από τα 99.000 δολάρια. Σε αυτόν τον γύρο της πτώσης είναι βέβαιο πως έπαιξε ρόλο και η απόφαση πολλών επενδυτών να μειώσουν την έκθεσή τους σε κίνδυνο, κάτι που ήταν φανερό ιδίως σε ό,τι είχε σχέση με την υψηλή τεχνολογία, τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης και τις μετοχές πολλών νέων επιχειρήσεων των οποίων οι αποτιμήσεις στηρίζονται σχεδόν αποκλειστικά σε προσδοκίες και όχι σε υφιστάμενα πραγματικά μεγέθη.

Δεν ήταν όμως μόνο αυτός ο λόγος για τη σημαντική πτώση του Bitcoin. Σε άρθρο του Bloomberg από την 5η Νοεμβρίου, δηλαδή μία μέρα μετά την υποχώρηση του Bitcoin κάτω από τις 99.000, οι συντάκτες David Pan και Olga Kharif φιλοξένησαν τις, αρκετά ενδιαφέρουσες, απόψεις δύο παραγόντων των αγορών crypto. Ο Markus Thielen, επικεφαλής της 10x Research επισήμανε πως σε αντίθεση με ό,τι είχε γίνει στα μέσα Οκτωβρίου με τις αναγκαστικές πωλήσεις κρυπτονομισμάτων λόγω της χρήσης δανειακών κεφαλαίων από επενδυτές, η νέα πτώση έχει περισσότερη σχέση με πωλήσεις από μακροπρόθεσμους κατόχους Bitcoin.

Ο Thielen υποστήριξε πως επενδυτές τέτοιων χαρακτηριστικών πούλησαν περίπου 400.000 Bitcoin τον περασμένο μήνα, δημιουργώντας προσφορά αξίας περίπου 45 δισεκατομμυρίων δολαρίων η οποία άλλαξε την ισορροπία στην αγορά. Από την δική του μεριά ο Vetle Lunde, επικεφαλής του τμήματος ανάλυσης της εταιρείας Κ33, επισήμανε πως τον τελευταίο μήνα ενεργοποιήθηκαν εκ νέου και «βγήκαν στην αγορά» πάνω από 319.000 Bitcoin, κυρίως από λογαριασμούς που τα κατείχαν για τουλάχιστον έξι μήνες. Ο ίδιος εκτιμά πως το μεγαλύτερο μέρος αυτών των ενεργοποιήσεων αφορούσε πραγματικές πωλήσεις και καταγραφή κερδών και όχι εσωτερικές μεταφορές μεταξύ λογαριασμών.

Οι συντάκτες του Bloomberg επισήμαναν επίσης πως οι περισσότερες πωλήσεις των προηγούμενων ημερών έγιναν στην spot αγορά Bitcoin και όχι στις αγορές futures όπως κατά την διάρκεια της βύθισης στις 9 Οκτωβρίου, προσθέτοντας πως την ημέρα πριν την δημοσίευση του άρθρου οι αναγκαστικές ρευστοποιήσεις στις αγορές crypto ήταν αξίας περίπου 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, πολύ χαμηλότερα από τα 19 δισεκατομμύρια του δύσκολου διημέρου 9 – 10 Οκτωβρίου. Επιστρέφοντας στον Thielen, αναφέρουμε μία ενδιαφέρουσα παρατήρησή του, σύμφωνα με την οποία οι μεγάλοι παίκτες της αγοράς Bitcoin, οι φάλαινες ή whales όπως είναι γνωστοί στην αγορά, έχουν μειώσει σημαντικά τις αγορές τους μετά την 10η Οκτωβρίου.

Η ισορροπία προσφοράς και ζήτησης δεν έχει αλλάξει μόνο από την δραστηριότητα των μεγάλων παικτών της αγοράς. Όπως είδαμε σε άλλο άρθρο του διεθνούς πρακτορείου από την 6η Οκτωβρίου, το τελευταίο διάστημα έχουν παρατηρηθεί σημαντικές εκροές στα διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια που επενδύουν σε ψηφιακά νομίσματα. Όπως αναφερόταν χαρακτηριστικά, για έξι συνεχόμενες ημέρες παρατηρήθηκαν εκροές από τα ETFs Bitcoin, συνολικής αξίας περίπου 2 δις δολαρίων. Όπως είδαμε και στα στοιχεία που δημοσιεύει η Farside Investors, οι εκροές ήταν συνεχείς από την 29 Οκτωβρίου μέχρι την 5 Νοεμβρίου (μιλάμε μόνο για εργάσιμες ημέρες), διακόπηκαν την 6Η Οκτωβρίου με μικρές εισροές και συνεχίστηκαν με μεγαλύτερη ένταση την 7η Νοεμβρίου.

Υπάρχει όμως και ένας ακόμα παράγων που λογικά έχει συμβάλλει στη μείωση της ζήτησης για Bitcoin και άλλα ψηφιακά νομίσματα. Η κακή πορεία των μετοχών των εταιρειών τύπου DTA (Digital Asset Treasury) έχει ελαχιστοποιήσει την δυνατότητά τους να εκδίδουν νέες μετοχές και να αγοράζουν Bitcoin με τα κεφάλαια που αντλούν. Οι εταιρείες αυτές, με γνωστότερη και σημαντικότερη όλων την Strategy (MSTR NASDAQ), παλαιότερα γνωστή ως MicroStrategy, έχουν ουσιαστικά σαν βασική ή μοναδική δραστηριότητα την αγορά Bitcoin ή άλλων κρυπτονομισμάτων και την διακράτησή τους προσβλέποντας σε μεγάλες μακροπρόθεσμες αποδόσεις.

Νωρίτερα μέσα στη χρονιά είχαν εντείνει τη δραστηριότητά τους, αξιοποιώντας τη δίψα επενδυτών για αποδόσεις, καθώς οι μετοχές τους διαπραγματεύονταν για μεγάλο διάστημα σε τιμές πολύ μεγαλύτερες από την εσωτερική τους αξία, δηλαδή την αξία των ψηφιακών επενδύσεων τους.

Τα πράγματα όμως έχουν αλλάξει, και οι τιμές των μετοχών έχουν σημειώσει μεγάλες απώλειες, ζημιώνοντας τους μετόχους που αγόρασαν πρόσφατα και αποθαρρύνοντας όσους σκέφτονταν να τις χρηματοδοτήσουν με νέα κεφάλαια. Στην περίπτωση της Strategy, η κοινή μετοχή της εταιρείας βρίσκεται 50% κάτω από το υψηλό των τελευταίων 52 εβδομάδων.

Σύμφωνα με άρθρο του Barron’s από την 7η Νοεμβρίου, τον Ιούλιο η χρηματιστηριακή αξία της Strategy ήταν σχεδόν διπλάσια από την αξία των επενδύσεών της σε Bitcoin, ενώ μία χθεσινή ματιά στην ιστοσελίδα της εταιρείας έδειχνε πως η αξία των επενδύσεων ήταν 66,50 δισεκατομμύρια, ενώ την ίδια στιγμή η χρηματιστηριακή της αξία ήταν λίγο πάνω από 68 δισ.

Παρά το γεγονός πως η Strategy χρηματοδοτείται κυρίως με έκδοση προνομιούχων μετοχών (με πολύ υψηλό επιτόκιο) για να αγοράσει τα Bitcoin, είναι σίγουρο πως η πτώση της κοινής μετοχής έχει κόψει την όρεξη των επενδυτών. Αυτό είναι πιθανόν να εξηγεί και το γεγονός πως η χρηματική αξία των αγορών Bitcoin που έχει κάνει η Strategy από τα μέσα Οκτωβρίου που άρχισε να πέφτει το ψηφιακό νόμισμα είναι πολύ μικρότερη αυτών των προηγούμενων εβδομάδων.

Το Bitcoin έχει αποδειχθεί μέχρι τώρα επτάψυχο και δεν αμφισβητούμε πως μπορεί σύντομα να ανταμείψει όσους εκμεταλλεύονται την πτώση του για να αυξήσουν την έκθεσή τους. Αυτό που μπορούμε όμως να πούμε είναι πως αυτή την στιγμή φαίνεται πως έχει διαταραχθεί η ισορροπία προσφοράς – ζήτησης εις βάρος της προσφοράς. Δεν ξέρουμε πόσο θα κρατήσει αυτό αλλά για όσο κρατήσει είμαστε σχεδόν σίγουροι πως η ισχυρή ανάκαμψη του βασικότερου ψηφιακού νομίσματος και η υπέρβαση των υψηλών του δεν θα είναι πολύ εύκολη υπόθεση.